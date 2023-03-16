美國人的「台灣牌」：兩岸不能統　但戰場可以在台灣

有關「台灣淪陷」的陽謀論正在華府蔓延。美國政學界今年度以來多次加大力道，拿台海危機說事，先有智庫報告憂慮「台灣淪陷」將為「中國治世」製造條件，後有美國國務卿布林肯（Antony Blinken）假定北京侵台責成世界危機，最新再有學者聯合投書，指中國有3條實現兩岸統一的路徑，包括和平統一、脅迫及直接動武，呼籲美國不應只專注於防止侵略，必須將3條路全數封死云云。這類殊途同歸以保台為名號，詆毀中國、主打美國應該當道的說法，實則欲蓋彌彰，太實則虛。



「美國企業研究所」（AEI）學者卜大年（Dan Blumenthal）和凱根（Frederick W. Kagan）近期投書「國會山莊報」（The Hill）指出，美國擔心中國不久後恐侵略台灣，諸多討論也集中在嚇阻或擊退侵略所需的軍事需求上，但「這些討論和隨之而來的行動固然重要，卻不是中國國家主席習近平最可能採取的做法」。

卜大年和凱根認為，中國3條實現統一的路徑分別為試圖說服台灣人民和國際社會接受和平統一、透過戰爭以外的強力手段脅迫台灣和國際社會接受，以及直接以軍事行動強行統一。兩人認為上述3條路徑中的任何一條奏效都代表中國勝出，台灣和西方落敗，因此美國及盟國夥伴必須堵死這3條路。

台灣前立委蔡正元日前引述美國媒體人指白宮有「毀台計劃」，美國在台協會（AIT）2月22日發布聲明稿澄清，強調美國總統拜登曾親自投票支持《台灣關係法》，美國對台灣的承諾「堅若磐石」。（Reuters）

這起投書的核心精神，一如美國智庫「太平洋論壇」（Pacific Forum）月前發布《台灣淪陷後的世界》報告一般歇斯底里——警告北京一旦攻陷台灣將帶來驚天動地的後果，中國將因此一舉超越美國在印太區域的影響力，「美利堅治世」（Pax Americana）將被「中國治世」（Pax Sinica）取代。綜觀美國本土反中勢力言說至此，諸多假設已基本歸一，瀰漫自大且毫不約束其大美國主義的思想偏見作用於他人身上：咸信唯有美國當道，世界方能和平，重點皆置於美國必須贏、不能輸，且界定中國任何程度的獲勝（包含統一台灣）等同於美國落敗的零和關係，足以令世界陷入不堪的危機之中。

美國智庫「太平洋論壇」的《台灣淪陷後的世界》報告封面。（Pacific Forum）

這般意識表現在卜大年和凱根的投書明顯不過。細究兩人提列美國應堵死中國3條實現兩岸統一路徑做法，其基本表明不在意台灣內部意見，也不在意台灣非戰的和平狀態能否為續，如見主張「北京試圖說服台灣人民和國際社會接受和平統一」一項，如果北京真的有能說服台灣人民接受和平統一，又有何不可？一則台灣人民主觀接受，二則能以和平途徑實踐統一本身已是成就，何以難容見於美國政學界的雙眼？

說到底，這類巧藉台灣問題敘事、拿台海危機賺取眼球的危言聳聽的狐狸尾巴，在意的與西方自信表彰的「民族自決」從來無關，因為台灣內部意見不是考量重點，憂慮統一後的中國或將更加強大，危及美國建構的既有秩序才是重點；其次，這些議論美國必須阻斷中國對台實現統一的警告，並沒有真心將台灣避戰置於最優先位置，考慮的只有台灣不能淪陷，各式兵推到頭只有美國參戰能否獲勝的問題，結論終歸是台灣不能被統一，但為求美國優勢持續，台海可以淪為戰場，霸權心態一覽無遺。

隨着大陸領導人習近平早前不承諾放棄對台使用武力，不少輿論亦憂慮台灣被「武統」的後果。（資料圖片）

然而，眼見台海軍事風險來到新的高度，台灣每每東望太平洋，竊以為來自美國政學界諸多保台、護台說法是堅若磐石的安全承諾，卻無感實則美國人為台灣人特製的人血饅頭、人血漢堡，不過是利用他人的不幸來鞏固自己利益的行為促銷。這類智庫、學界的言說若真具有權威性，那也是以美國利益優先為本，與台灣主體意識選擇、是和或戰的成份絲毫無涉，台灣人要自己對美國老大哥蹬鼻子上臉在前，也就莫怪有他日「婊子無情，戲子無義」之時，自嘗苦果又後悔莫及。