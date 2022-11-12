「二馬一許」房地產互聯網豪門跌落神壇　中國富豪集體財富大縮水

很長一段時間，中國首富在「二馬一許」中來回切換，房地產和互聯網輪番霸榜。而如今，不僅這兩大產業中的豪門滑落神壇，中國大陸的富豪們更是經歷了集體財富大縮水。



《福布斯》最新發佈的中國大陸富豪榜中，上榜者的財富總額大跌39%，創下20多年來的最大跌幅。前100位富豪中，僅有兩人實現財富增長，有79人的財富下跌，領跌的是互聯網和房地產巨頭。



字節跳動創始人張一鳴、網易創始人丁磊、拼多多創始人黃崢、京東董事局主席劉強東的財富大幅下滑。劉強東的身家縮水53%至83億美元。

曾長期霸佔榜首的「二馬」——騰訊創始人馬化騰和阿里巴巴創始人馬雲，二人的財富縮水均逾四成，雙雙跌去超過1000億人民幣（194億新元）。在胡潤研究院的最新中國百富榜中，馬雲的身家更是跌至第九位，比養豬產業的牧原股份董事長秦英林的財富還少50億人民幣。

其實，不只中國互聯網企業家的財富表現不盡如人意，全球科技富豪過去一年的身家也集體暴跌。特斯拉（Tesla）創始人馬斯克（Elon Musk）、亞馬遜創始人貝佐斯（又譯貝索斯，Jeff Bezos）、Google母公司Alphabet的聯合創始人佩吉（Larry Page）等人的財富都經歷巨大縮水。

不過，中美企業家的身家漲跌並不完全同步，顯示所面臨的困難各不相同。富豪的財富和股價有千絲萬縷的關聯。縱觀過去一年中國互聯網企業的股價變化，和地緣政治及中美角力息息相關。

馬斯克財富也面臨巨額縮水。（IG＠elonrmuskk）

比如美國證監會3月11日將五家中概股列為《外國公司問責法》的暫定清單後，引發中概股連續多日全線崩潰。當時也正值俄烏戰爭爆發初期，中國堅持在中俄關係上不鬆口，一度讓投資者擔心，可能會發生全球範圍內對中國公司的抵制。中國企業家雜誌曾用「中概股失去美國夢」來形容當時的境況。

《福布斯》內地富豪榜｜農夫山泉董事長鍾睒睒居首雙馬身家縮水

由於中國互聯網企業翹楚大多在美上市，受衝擊最為明顯。除此之外，中國疫情防控政策的風吹草動，也時刻影響整體股價走勢。

此次福布斯和胡潤研究院的榜單中，房地產富豪的財富也大幅蒸發。碧桂園集團董事會聯席主席楊惠妍的財富比去年下降1100億元人民幣，是今年榜單上財富下降最多者。房地產富豪在今年的榜單中身影寂寥，許多過去的常客在百名開外，包括曾經的中國首富、恒大董事局主席許家印。

中國大陸房地產行業在過去很長一段時間，在民眾財富和經濟增長中扮演十分重要的角色。但是今年以來，不僅成交量大幅下挫，新房價格也開始下跌。房地產企業接連違約，更因資金短缺導致爛尾樓頻現，引發席捲全國的停貸潮。各大規模房企的股價早已落至穀底。

富豪榜中的企業家是中國民營經濟人士中最成功、最有活力的一批人。在剛過去的中共二十大中，二十大新聞發言人孫業禮曾說，民營經濟始終是堅持和發展中國特色社會主義的重要經濟基礎。

如今中國富豪榜中的企業家身家集體大縮水，顯示民企陷入困境，也從側面反映出中國整體經濟面臨的種種挑戰和重重困難。

本文獲《聯合早報》授權轉載，作者張夢真。

