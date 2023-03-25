「一手酒杯、一手拿筆」　四川貪官曝會所內邊唱歌暢飲邊簽批文件

周五（24日），微信公眾號「廉潔四川」發布巴中市原副市長張尚華的懺悔書節選。張尚華因犯受賄罪，在2020年9月被判處有期徒刑11年6個月，並處罰金150萬元（人民幣．下同）。據專題片介紹，張尚華曾在會所內邊唱歌喝酒邊簽批文件，而張在懺悔書中總結了自己人生走向失敗的五點原因，包括忽視了對自己「三觀」的不斷改造。



在懺悔書中，張尚華稱，四年前自己從廣元市旺蒼縣委書記提拔重用為巴中市人民政府副市長，四年後被宣布接受組織審查調查，命運像過山車一樣急轉直下，仕途從輝煌走向隕落，「也許在別人看來，一切都來得那麼突然，事發偶然」。但他清楚這一天遲早要來，因為在這巨大榮譽光環的背後，隱藏著他對黨不忠誠，欺騙組織的信任，幹了對不起黨和人民的事情。

他透露自己剛被留置時，每天都不由自主哼出幾百個嘆息聲，每一聲嘆息背後都有一種追悔莫及的痛苦，「在這裡最嚮往的是自由，最思念的是親人，最愧對的是組織!」

他又總結了自己人生走向失敗的五點原因，一是沒有加強學習，缺乏理論修養。沒有認真領會十八大後中央出台的一系列新規定、新要求的精神實質；二是忽視了對自己「三觀」的不斷改造。精神世界有雜念，純潔度不高，忽視了對自己拒腐防變和抵御風險能力的提高，喪失了警惕性和免疫力；三是自己的黨性觀念淡漠。宗旨意識淡忘，理想信念滑坡；四是在工作和生活中沒有堅持原則。無視紀律底線，不知敬畏，缺乏自律，放縱自己的行為，貪圖享樂，作風飄浮；五是拜金主義嚴重。沒有經受住物質的引誘，金錢的考驗，在利益面前打了敗仗，當了俘虜。

張尚華在鏡頭前懺悔。（影片截圖）

公開資料顯示，張尚華1964年10月生，重慶江北人，在職研究生學歷，工學博士。其早年長期在廣元市任職，曾任廣元市政府副秘書長，旺蒼縣委副書記、縣長，旺蒼縣委書記，2015年年底調任巴中市政府黨組成員，次年1月當選巴中市副市長，直到2019年5月被查，12月被通報「雙開」。

據專題片介紹，在旺蒼工作的5年中，張尚華竭盡全力將自己包裝成一個一心為公、儒雅親民的學院派縣委書記。然而，四川省紀委監委第十五紀檢監察室辦案人員稱，在審查調查的過程中，他們總結了張尚華「兩面人」的典型特徵，主要體現在人前信馬列，人後信鬼神；台上五湖四海，台下任人唯「圈」；表面勤政有為，背後沉溺享樂；明里光明磊落，暗地「歪門邪道」。

熱愛網球的張尚華又被揭在任縣委書記期間，旺蒼縣耗資100餘萬元新建六處網球場，其中一處還修在幾十公里以外的七里峽景區。該網球場因長期無人使用而雜草叢生、破敗不堪。

此外，在人前台上張尚華一貫倡導全縣幹部要保持「健康生活、高效工作」、「三進三出」，即走進運動場、健身房、大自然，走出酒桌子、牌桌子、OK廳。然而實際上張卻背道而馳，例如，他曾在休閒會所內一邊唱歌喝酒，一邊審核研究人事調整動議工作方案，「一手拿著酒杯，一手拿筆簽批」。