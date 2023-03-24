行賄、私分國有資產罪成　劍南春董事長被判囚5年罰款4億

四川劍南春（集團）有限責任公司董事長喬天明行賄、私分國有資產一案，周五（24日）於四川省樂山市中級人民法院一審公開宣判。喬天明被以行賄罪，判處有期徒刑2年，以私分國有資產罪，判處有期徒刑4年，並處罰金4億元（人民幣．下同），決定執行有期徒刑5年，並處罰金4億元；私分的國有資產及其相應收益予以追繳，返還四川省綿竹市政府。



經審理查明：2001年1月4日，喬天明經綿竹市人民政府任命為四川劍南春（集團）有限責任公司董事長。2003年四川劍南春（集團）有限責任公司改制，為謀取不正當利益，喬在2006年至2012年期間給予國家工作人員財物共計38萬元。改制期間，喬夥同他人，通過偽造財務資料等方式隱匿國有資產2.635736億元歸改制後的四川劍南春（集團）有限責任公司所有。

法院認為，被告為謀取不正當利益，給予國家工作人員財物的行為構成行賄罪。國有公司匹川劍南春（集團）有限責任公司違反國家規定，在改製過程中隱匿國有資產轉為改制後的四川劍南春（集團）有限責任公司所有，被告作為直接負責的主管人員，其行為構成私分國有資產罪，且數額巨大，應依法懲處。被告犯行賄罪、私分國有資產罪，依法應當數罪併罰。法庭遂作出上述判決。