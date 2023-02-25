山西鄉黨委書記被舉報索賄逾40萬　還放狠話「在鄉鎮誰能幹過我」

山西一名鄉黨委書記近日被舉報索賄逾40萬元（人民幣．下同），目前正受查。據舉報者電話錄音透露，該名被舉報的鄉黨委書記還向舉報者稱：「你覺得在鄉鎮，誰能幹過我。」



被舉報的是太原市陽曲縣凌井店鄉黨委書記張玥，舉報者則是閆某鵬。據閆男稱，張玥曾多次要求他設宴招待她和她的朋友及下屬，共計花費3萬多元。她還多次讓他在太原市、盂縣等多個高檔餐廳為其買單，迫於無奈下他只能忍受，長期共計為張支付的餐費娛樂費高達4萬餘元。

閆男續稱，他在張任職的凌井鄉有工程，後者多次利用權力向他索賄並將其名下房產「口頭上」賣給他，但保留實際產權，藉此收取他37萬元。

據二人微信聊天截屏顯示，閆對張稱「書記，我給你付了36萬，其他的就不說了」，張回應「一起算了吧，鬧這人情幹啥」。之後，閆稱「不用，就給36（萬）就行」，張稱「不用不用」。閆又稱「其他的我忘了，您非要給就給上3000」，張則指「車位4800，物業5000，密碼鎖2000，衛生間的一個門1000，你看可以不？還有啥都算上吧」。

值得一提的是，舉報者電話錄音透露，張玥曾稱「你和我對著幹，你能幹過我」，獲回應「幹不過你」，之後進一步說道「你覺得在鄉鎮，誰能幹過我」。

周二（21日），張玥回應指，閆某鵬所言都不屬實，屬故意誹謗，她已報警。其又堅稱涉事房子是朋友的，不是她的，那37萬是她朋友收的，後來退還了。至周四（23日），太原市紀委監委發布消息，陽曲縣凌井店鄉黨委書記張玥涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受陽曲縣紀委監委紀律審查和監察調查。