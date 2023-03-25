內地正式進入汛期　料今年珠江流域汛情嚴重

國家水利部周五（3月24日）宣布，內地正式進入汛期，並預測今年汛期區域性、階段性旱澇重於常年，極端水旱災害事件多發，珠江流域汛情偏嚴重。



圖為位於廣西柳州市融安縣的珠江上游。（新華社）

水利部水旱災害防禦司介紹，3月21日至24日，南方地區出現強降雨過程，連續3日累積雨量50毫米以上，雨區覆蓋面積達37.1萬平方公里。依據水利部的入汛標準，內地3月24日進入汛期，較較多年平均入汛日期（4月1日）提早8天。

據預測，今年汛期區域性、階段性旱澇重於常年，極端水旱災害事件多發，黃河中下游、海河流域、松遼流域、珠江流域等汛情偏重，江淮、江南等地可能發生階段性乾旱。

水利部召開的防汛會商會要求，各地水利部門錨定「人員不傷亡、水庫不垮壩、重要堤防不決口、重要基礎設施不受衝擊」防禦目標，強化預報、預警、預演、預案措施，築牢抵禦水旱災害防線，確保人民群眾生命財產安全。

據《南方都市報》報道，珠江水利委員會近日已先後派出3個檢查組對百色水利樞紐、大藤峽水利樞紐和響水水電站開展水利設施汛前檢查工作，督促管理單位有效落實度汛安全責任，建立隱患問題台帳，落實整改管控措施，持續做好日常巡視巡查，做到度汛安全隱患早發現、早報告、早處置。