有片｜馬雲訪杭州學校談ChatGPT：機器只有「芯」　而人有「心」

3月27日（周一），內媒《科創板日報》報道指，馬雲近日已回國。港媒《南華早報》也報道指，馬雲在3月27日到訪杭州雲谷學校。



「雲谷教育」微信公眾號同日發布文章稱，馬雲27日來雲谷學校，和校園長討論了未來教育，文章並附上馬雲參訪學校的照片和影片。



馬雲在杭州參訪學校的情況：

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據「雲谷教育」微信公眾號，馬雲參訪學校時表示，ChatGPT這一類技術已經對教育帶來挑戰，但是ChatGPT這一類技術只是AI時代的開始。我們要用人工智能去解決問題，而不是被人工智能所控制，雖然人的體力、腦力比不過機器，但機器只有「芯」，而人有「心」。

馬雲說，工業時代是知識驅動，知識的競爭；數字時代，是智慧驅動，是創造力和想像力的競爭，是領導力、擔當力、責任的競爭，是獨立思考的競爭。

根據資料，雲谷學校是阿里合夥人投資創辦的民辦學校，由包括馬雲等7位合夥人代表組成辦學委員會。該校是一所涵蓋幼兒園、小學部、初中部、高中部的15年制的學校。總校區位於杭州市西湖區三墩鎮「雲谷板塊」。

有網民在杭州文一路隧道中目擊阿里巴巴集團創始人馬雲。（財聯社）

據早前報道，《彭博》引述消息報道，中國政府一直試圖說服阿里巴巴創辦人馬雲回國，以展示對商界的支持，但遭到馬雲拒絕，他聲稱自己已從阿里巴巴退下來，未來會專注於農業技術的研究。

3月27日，內媒《科創板日報》報道指，馬雲近日已回國。阿里巴巴旗下媒體《南華早報》也報道指，馬雲在3月27日到訪杭州。

《科創板日報》報道稱，近日有網民在杭州文一路隧道中目擊阿里巴巴集團創始人馬雲。影片顯示，馬雲當時與車上其他人交談。

經相關人士確認，車內人士分別為馬雲、阿里巴巴集團董事會主席兼首席執行官張勇，以及螞蟻集團執行副總裁邵曉鋒。

另據《南華早報》報道，3月27日，馬雲到訪杭州雲谷學校，與一眾老師及學生見面。《南華早報》指，馬雲在香港短暫停留後返回內地，馬雲在香港會見了朋友，還參觀了巴塞爾藝術展（Art Basel）。