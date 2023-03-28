戴兵：中方呼籲有關國家切實消除一切形式的種族主義和種族歧視

3月27日，聯合國大會舉行活動紀念「奴隸制和跨大西洋販賣奴隸行為受害者國際日」。

中國常駐聯合國代表團臨時代辦戴兵在活動上發言，呼籲有關國家採取切實行動，消除一切形式的種族主義和種族歧視，真正將保護人權落到實處。



戴兵指出，販賣奴隸和奴隸制是人類歷史上最惡劣的侵犯人權行為，跨大西洋販賣奴隸是其中最黑暗、最醜陋的一段歷史。如今，跨大西洋販賣奴隸成為歷史，奴隸制度法律上也被廢除，但餘毒遠未消除。包括非洲人後裔在內的少數族裔在世界上一些地區，特別是那些前殖民國家，仍然遭受著無處不在的歧視。

更令人痛心、也令人警惕的是，在這些地區、這些國家還滋生出不少針對特定國家、特定宗教、特定種族的形形色色的「恐懼症」，包括「伊斯蘭恐懼症」、仇恨亞裔等等。這些都是奴隸制和殖民主義的現代形式，也是鼓吹所謂「文明優越論」、「文明衝突論」衍生的必然惡果。

戴兵強調，消除奴隸制和跨大西洋販賣奴隸行為帶來的廣泛、深刻影響，國際社會必須共同行動，特別是那些歷史上曾參與奴隸制、跨大西洋奴隸貿易和在亞非拉地區殘酷殖民並從中獲益的國家，更應拿出政治意願，直面自己黑暗的過去，承擔應有的歷史責任。

中方呼籲有關國家採取切實行動，全面有效落實《德班宣言和行動綱領》，消除一切形式的種族主義和種族歧視，真正將保護人權落到實處。

戴兵指出，中方願同各國一道努力，推動落實全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，徹底消除種族主義和種族歧視，切實促進和保障人權，推動構建人類命運共同體。