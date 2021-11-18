陳漫Dior攝影作被指醜化中國人　官媒：以個性化之名抹黑必遭唾棄

中國著名攝影師陳漫為國際奢侈品品牌Dior展覽拍攝的照片在內地引起廣泛爭議，被網民質疑「醜化亞裔形象」。對此，官媒日前發文批評該作品，指藝術本不該分膚色、種族，更不應充斥着歧視、偏見。



上周五（12日），《迪奧與藝術》展覽在上海舉行，展覽中的「LADY DIOR我之所見」宣傳照引發了軒然大波。觀察者網周二（16日）形容這張照片「由下往上惡鬼般的翻白眼神、略帶腫脹的眯眯眼、暗黑瀕死的妝容、清朝的長指套，還有那古怪的劉海，再加上一臉雀斑，充滿着陰森和詭異。」

這組照片引發內地社交平台上的批評，網民普遍認為這是西方對黃種人的刻板印象和污衊。而這組照片的拍攝者陳漫則更成為輿論焦點。

生於1980年北京的陳漫畢業於中央美術學院，在中國和國際時尚圈均享盛名，有「時尚圈攝影一姐」之稱。有網民發現，陳漫很多作品裏的中國女性都有「眯眯眼」、妝容怪異的特徵，例如「中國十二色」系列裏的中國女性也是如此。此外，「少先隊員」系列裏的中國少女身穿簡單透視裝，眼部妝容細長上翹，神情陰鬱，裙下橫陳三峽大壩、矗立中央電視台、飛出嫦娥一號，更有兒童色情與諷刺政治之嫌。

不少網民批評陳漫在國內與國外的作品明顯「雙標」，她關於國內一眾明星的攝影作品的審美與大眾相似，也很受網友認可。但其面向國際的作品中，中國人的形象被刻畫成「眯眯眼」、「長辮子」、「斜吊眼」等，造型怪異被網友斥責醜化國人形象，質疑其扭曲審美迎合西方認可。

對此官媒中央廣播電視總台主辦的央廣網周一（15日）刊發評論回應這起事件，指出藝術本不該分膚色、種族，更不應充斥着歧視、偏見。

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評論提到，精品品牌Dolce & Gabbana於2018年因宣傳影片「刻意醜化中國人物和景象」，遭到中國民眾抵制，「殷鑑不遠，若有其他品牌也想通過醜化亞洲人形像從而迎合某些固化認知，以個性化創作之名行審醜、抹黑之實，並藉此樹立所謂獨特的『風格』和『賣點』，必然會遭到人們的痛斥與唾棄。」

評論又稱，藝術當是美的，美的種類可以是多樣的，「我們推崇藝術的個性化創作，並不代表我們接受無底線醜化；我們歡迎藝術的百花齊放，也不代表我們會容忍『假惡醜』大行其道。只有讓藝術回歸『真善美』的本真，才是品牌和作品立足長遠的根本。

周四（18日），《中國婦女報》就此事批評，指其反對「白瘦幼」的病態審美，也拒絕製造容貌焦慮，更加反對這些帶有偏見和歧視的畸形審美；又指「以洋為美」、「唯洋是從」要不得，這背後摻雜着醜化中國女性形象，曲解中華文化的意圖，某些攝影師和國外品牌的「審美」出格了。