順德港往返香港中港城航班3月30日正式復航　首日船票免費送！

時隔三年，順德客運港往返香港中港城航班將於周四（3月30日）復航。值得注意的是，順德客運港將為搭乘首日航班旅客免費送票。

受新冠疫情影響，順德客運港2020年2月1日發布《停航特別公告》，宣布自2020年1月30日零時起，暫停往返香港、順德兩地的全部航班。



順德客運港往返香港中港城航班將於3月30日復航。（網上圖片）

周二（28日），「珠江客運」發布消息指，順德客運港往返香港中港城航線，將於3月30日起恢復通航，航程預計1小時50分左右。

據了解，復航首日航班將由早10時從順德港開往香港中港城；以及下午4時30分從香港中港城開往順德港。自周五（3月31日）起，則開始恢復平日航班時段安排，分別為早8時30分、下午2時從順德港開往香港中港城；中午11時、下午4時30分從香港中港城開往順德港。

票務方面，分為普通童票、頭等童票、超等童票、普通成人票、頭等成人票、超等成人票等六個票類，價格介乎120元人民幣和240元人民幣。

值得注意的是，順德客運港將在3月30日安排「免費贈送船票」活動，旅客可憑有效證件，分別於3月29日下午3時至4時、3月30日早8時30分至9時30分，在順德港售票處領取，每人可自由選擇單程或往返票，最多2張、先到先得。