自稱「前總統」　馬英九南京中山陵致詞：民國到今天已經112年

台灣前總統馬英九率團訪問大陸，展開祭祖、交流之旅，28日（周二）上午拜謁南京中山陵時，由司儀宣讀的祭文與他隨後發表的致詞都提及國父孫中山創建民國至今已112年；馬英九更稱「民國112年3月28日，馬英九前總統率馬英九基金會同仁與同學敬謁南京中山陵致詞」。馬英九又在題字落款時書寫民國紀年。



綜合台媒報道，馬英九拜謁南京中山陵，花籃上署名為「中國國民黨前主席」，相對於過去連戰、王郁琦及洪秀柱等人在祭文中使用民國紀年，馬英九在祭文中則是用「癸卯年」。

謁陵結束後，馬英九題字留念，寫的是「和平奮鬥振興中華」，落款日期為民國紀年與西元並陳，「百十二」旁寫著「二0二三」。

馬英九題字留念，落款日期為民國紀年與西元並陳，「百十二」旁寫著「二0二三」。（馬英九辦公室提供）

馬英九其後致詞時，把致詞的標題「民國112年3月28日，馬英九前總統率馬英九基金會同仁與同學敬謁南京中山陵致詞」，全文照唸出來。

馬英九一開頭就稱「國父孫中山先生畢生領導國民革命，推翻滿清，創建民國，到今天已經112年了」。

台媒《聯合報》報道指，馬英九在中山陵直接公開唸出「民國112年3月28日」、「馬英九前總統」，不但有前總統頭銜，還有此刻的民國紀年，這是國民黨前主席過去登陸從未有過的做法。

報道又指，過去藍營高層人士如連戰、吳伯雄、洪秀柱等至中山陵謁陵，題字落款的日期均是以西元紀年，此次馬英九以民國紀年落款，並同步書寫西元紀年，表達對大陸的尊重，算是創下紀錄，也凸顯大陸對馬英九的高度禮遇與尊重。