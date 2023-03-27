今率團訪問大陸　馬英九：冀改善兩岸氛圍　讓和平更快更早來到

台灣前總統馬英九今日（27日）率團訪問大陸，展開祭祖、交流之旅。

根據行程表，馬英九下午將乘坐國航CA-196航班赴上海。出發前，馬英九在桃園機場第二航廈出境大廳作簡短談話，表示他除了到大陸祭祖之外，也帶了台灣的大學生去大陸交流，希望透過年輕人的熱情互動，改善兩岸目前的氛圍，讓和平更快更早來到。



出發前，馬英九在桃園機場第二航廈出境大廳作簡短談話。（張鈞凱攝）

馬英九表示，這是他第一次到中國大陸訪問，他37歲便在台灣政府處理兩岸事務，今年73歲，等了36年才有機會到大陸訪問，的確是久了一點。但他很高興能去，除了祭祖之外，也帶了台灣的大學生去大陸交流，希望透過年輕人的熱情互動，改善兩岸目前的氛圍，讓和平更快更早來到。所以今天很高興可以進行這次的訪問。

馬英九將於3月27日至4日7日率團訪問中國大陸，此次大陸祭祖行，行程安排多項中國近代史景點，包括南京中山陵、侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館、辛亥革命武昌起義紀念館、重慶抗戰遺址博物館等。

其中，馬英九預計3月28日上午拜謁中山陵時，在現場發表公開講話；3月31日在武漢大學、4月2日在湖南大學、4月6日在復旦大學，分別有三場與學校師生的座談。

隨團的馬英九基金會「大九學堂」學員。（張鈞凱攝）

中華愛國同心會在機場外歡送馬英九返鄉祭祖，他們在機場外高唱《歌唱祖國》。

中華愛國同心會在機場外歡送馬英九返鄉祭祖。（張鈞凱攝）

馬英九到場前，有「台灣國」人士到場抗議，隨即被警方架到管制區外。