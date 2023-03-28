馬英九抵中山陵向國父棺木鞠躬　提出「兩岸和平奮鬥，振興中華」

台灣前總統馬英九27日率團訪問大陸，展開祭祖、交流之旅，由於這是兩岸分治74年以來，首度有中華民國卸任元首訪陸，因此備受外界關注，馬英九3月28日上午拜謁中山陵時，在現場將發表公開講話。



馬英九在現場談話中提到，兩岸人民同屬中華民族，他此行提出『和平奮鬥、振興中華』的目標，盼兩岸共同努力，追求和平、避免戰爭，致力振興中華。馬英九強調，「這是兩岸中國人不可迴避的責任，我們一定要努力實現」。馬英九也表示，自己到大陸受到熱烈歡迎，「超乎預期」。



據台媒TVBS報道，馬英九3月28日上午9點半左右抵達中山陵，一見孫中山銅像，立刻露出激動表情，向國父獻花後，馬英九走進國父陵寢並三鞠躬，接著，馬英九在中山陵的書法室寫下「和平奮鬥，振興中華」八字。

對於外界一直關注的馬英九稱為，TVBS報道指出，陸方準備讓馬英九獻給國父的花圈上，是以「中國國民黨前主席」稱呼馬英九。

馬英九公開發表講話提到，國父孫中山先生畢生領導國民革命，推翻滿清，創建民國，到今天已經112年了。

馬英九指出，回想當時的中國，滿清政府貪污腐敗，積弱不振、飽受列強侵略。從1842年（清道光22年）簽訂「中英南京條約」以來，被迫跟50多國簽訂100多個不平等條約，割地賠款、喪權辱國。而當時中國社會貧富懸殊，文盲處處、法治不彰、社會發展落後，人民無力反抗，國勢危如壘卵，國家看不到希望。

馬英九致詞提到，幸賴國父1894年（清光緒20年）在美國檀香山成立興中會，登高一呼，提出「驅除韃虜，恢復中華，創立合眾政府」的建國理想，號召海內外志士仁人共襄大業，歷經革命先烈十次流血革命行動，「終於在18年後的1911年(清宣統3年)，推翻滿清，終結中國四千多年的君主專政，建立亞洲第一個民主共和國─中華民國。國父對中國史無前例的偉大貢獻，就是改變中國的命運，讓中國走向富強康樂的開始。」

馬英九強調要遵從國父遺願，提出「和平奮鬥、振興中華」目標。（馬英九辦公室提供）

馬英九強調，兩岸人民同屬中華民族，都是炎黃子孫。今天，當年國父念茲在茲的多項建國主張，都已陸續分別在台灣與大陸實現，這對於兩岸人民與後代子孫的生活與福祉，至關重要。

民國14年（1925年）3月12日國父逝世。在遺言中要求國人要「和平、奮鬥、救中國」。馬英九指出，98年後的今天，「我們馬英九基金會的數十位同仁與同學，從台灣來到南京中山陵國父靈前致祭，提出『和平奮鬥、振興中華』的目標，深盼兩岸共同努力，追求和平、避免戰爭，致力振興中華。這是兩岸中國人不可迴避的責任，我們一定要努力實現。」

馬英九在中山陵接受媒體聯訪：

馬英九在會後接受媒體聯訪時表示，自己非常興奮，「國父從小就是我的偶像，他對中國的貢獻可以說是無人能及，也無與倫比。」

馬英九也提到，希望此次隨同的台灣青年能深入了解國父的生平和兩岸關係。他表示，兩岸一定要走向和平奮鬥，才能振興中華。對於陸方的接待，馬英九則表示，「非常滿意，超乎預期。」

台灣前總統馬英九3月27日抵達上海浦東機場，大陸國台辦副主任陳元豐接機：

據此前報道，馬英九將於3月27日至4日7日率團訪問中國大陸，此次大陸祭祖行，行程安排多項中國近代史景點，包括南京中山陵、侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館、辛亥革命武昌起義紀念館、重慶抗戰遺址博物館等。