兩會後第六虎　江西省人大常委會副主任殷美根受查

3月29日，中央紀委國家監委網站消息，江西省人大常委會黨組副書記、副主任殷美根涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。



《北京日報》旗下微信公眾號「長安街知事」指，殷美根最後一次公開露面是在3月15日，他當天主持江西省人大常委會黨組會議。

殷美根曾任江西省委常委、南昌市委書記。他是近年來第二個落馬的南昌市委原書記，其前任龔建華已於2021年11月被查，2022年8月被提起公訴。

與龔建華、殷美根都「搭過班子」的南昌市原市長郭安，於2022年9月被查，2023年2月被決定逮捕。

江西省人大常委會黨組副書記、副主任殷美根受查。（微信公眾號＠長安街知事）

公開資料顯示，殷美根生於1963年8月，江西南昌人，早年在江西省經委、經貿委工作，2001年任江西省經貿委黨組成員、副主任，2008年任九江市委常委、常務副市長，2011年任九江市委副書記、市長，2013年任九江市委書記，2015年11月任江西省副省長。

2016年11月，殷美根任江西省委常委、南昌市委書記，2020年3月轉任江西省委常委、常務副省長。2021年11月，江西省委換屆，殷美根不再擔任省委常委。 2023年1月，他任江西省人大常委會副主任，直至此次被查。

殷美根是今年全國兩會後被查的第6名省部級幹部。此前被查的省部級幹部，包括山東省政協黨組成員、副主席孫述濤；貴州省政協黨組成員、原副主席李再勇；中央統戰部原副部長、國家宗教事務局原局長崔茂虎；寧夏回族自治區黨委原副書記、銀川市委原書記姜志剛；重慶市人大常委會原副主任、黨組原副書記鄭洪。