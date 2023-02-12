曝《狂飆》毒販演員真吸毒　劇組聲明急刪畫面　網民：本色出演！

內地掃黑除惡電視劇《狂飆》，因改編自真實事件備受矚目。但在劇中飾演毒販「鍾阿四」的演員韓朴俊（別名：含笑）被網民起底，發現起曾在現實生活中涉毒。針對此事，劇方緊急發聲明表示，將會對該演員的相關片段進行修改刪除。



據內地網民爆料，韓朴俊曾以藝名「含笑」，作為歌手活躍在內地演藝圈。2009年8月，他因吸食毒品在家中被逮捕，警方在其家中搜出大量毒品。此後，他被警方拘留10日，演藝生涯盡毀。

針對網民爆料，劇組緊急聲明解釋，並非故意起用「劣跡藝人」，因其改用「韓朴俊」一名進行簡歷投遞，且事件已過去14年，所以不知其就是涉毒藝人含笑，將會對相關畫面進行修改刪除。除騙過《狂飆》外，韓朴俊還曾演出《長安十二時辰》、《海上牧雲記》等內地熱播劇作。

今日（12日）凌晨3時，韓朴俊（含笑）在微博發文，向劇組以及觀眾道歉，同時對奮戰在一線的緝毒民警道歉。

一向對劣跡藝人零容忍的內地觀眾，對事件卻產生不同看法。部分網民認為韓朴俊已改過自新，應當給他重新再來的機會。但也有網民堅持認為，涉毒便是「紅線」，不該成為公眾人物。

網民討論▼



「接受他們改過自新，是對緝毒英雄的不禮貌吧」

「以為他演的好，結果他來真的，是本色出演啊！」

「原來是本色出演啊對於這種吸毒的人絕對不能原諒。」

「「原諒涉毒人員就是給緝毒警察埋炸彈」」



「要知道戒毒這件事對吸毒的人來說已經特別不容易了，而且人家現在還是戒毒大使，希望未來更好吧。」

「要允許人家改過自新，而且人家也確實改了，否則也當不了『北京市戒毒形象大使』。」

「刪什麼呀，曾經吸過現在不吸了，改好了大家是可以接受的！」

「既然已經改正了就可以被原諒，緝毒警察們也希望他們拯救過的吸毒人員能夠改過自新，重新振作起來。而不是一棍子將人打死，永遠不讓別人翻身。」

