一踩就炸？　三無玩具充斥小學生圈子　內含劇毒化學物或可致命

中小學附近的文具店是學生經常光顧的「樂園」，除了有紙、筆，新奇古怪的玩具更吸引不少人購買，但部份玩法隱藏着巨大危險。

《央視財經》報道，全國多地不少小學校園周邊的文具店都在銷售名為「炸包」和「臭包」的小玩具，但其安全問題成疑。



安徽省太和縣一小學對面的文具店內，一張紙板上寫有「炸包」二字，上面貼了印有各種卡通圖案的小包。

店主介紹，只要用手捏一下炸包就會膨脹，脹到一定程度就會炸開。炸包售價便宜，1元（人民幣，下同）可買4個，附近的小學生常來購買，「三歲以上小孩都可以玩」。小學附近另一家文具店則出售一種帶有特殊味道的炸包，名叫臭屁包。

店主表示，主要是7、8歲的學生買臭屁包，2、3歲的小童都能玩，「就是很小的小孩子，父母給他一元、兩元來買這些東西。多得很，小孩子都四五盒、十來盒地拿」。

除了在校園周邊熱銷，炸包、臭屁包在網購平的銷量也十分驚人，惟玩具的安全問題成疑。以炸包為例，只要使勁按捏炸包一下，幾分鐘後就會爆炸，更有液體飛濺。據了解，炸包內有一些白色粉末，及一個裝有透明液體的小膠袋。

位於浙江東陽市的英英玩具有限公司有生產炸包及臭包。工人介紹，一天能生產一百萬個炸包。

影片顯示，廠房內堆放了幾十袋用來生產炸包的原料，包裝上寫有「一水檸檬酸」的字樣。工人先將一水檸檬酸與水混合攪拌，通過機器加工成裝有透明液體的小膠袋。廠房門口堆放一些白色袋，袋上寫有碳酸氫鈉 - 小蘇打。

加工好的液體小包和小蘇打被送入生產線，自動裝入印有卡通圖案的包裝內封裝。不過，包裝好的成品炸包沒有標註廠名廠址、成分說明等任何信息。

據介紹，一水檸檬酸屬於酸性物質，小蘇打屬於鹼性物質，炸包之所以發生爆炸，是因為兩種物質發生化學反應而產生。

工人介紹，臭屁包是在炸包分裝前噴上一些硫化鈉水溶液，至於噴多少全憑工人手感。臭屁包炸開後傳出臭味，是因為被捏破後炸包內幾種物質發生連鎖化學反應產生硫化氫氣體。

值得一提的是，硫化鈉水溶液屬鹼性，具有一定的腐蝕性，觸及皮膚和毛髮時會造成灼傷；硫化氫是一種急性劇毒，吸入少量高濃度硫化氫可於短時間內致命。低濃度的硫化氫對眼、呼吸系統及中樞神經都有影響。

根據內地的玩具安全強制性標準要求，兒童玩具產品在正常使用及經濫用試驗後所暴露的化學物質，不應為人體的健康帶來負面影響。化學遊戲玩具不得含有下列物質：混合時，會因化學反應或加熱而引起爆炸。