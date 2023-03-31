大灣區工程｜海上小蠻腰來了！85層樓高　黃茅海大橋東塔順利封頂

3月29日，廣東交通集團發佈消息，粵港澳大灣區重點工程黃茅海跨海通道項目建設取得突破性進展，黃茅海大橋東塔、西塔和高欄港大橋西塔3座主塔順利封頂，有「小蠻腰」之稱的主塔以「定海通天」之勢屹立在黃茅海海域上，為接下來專案進入鋼箱梁架設施工奠定了堅實基礎。



黃茅海跨海通道建設現場。（羊城晚報）

黃茅海跨海通道專案跨海段設置高欄港大橋和黃茅海大橋2座主橋，共5個主塔。其中，黃茅海大橋主跨徑2×720米，全長2200米，是目前世界上跨徑最大的三塔公路斜拉橋。

此次封頂的3座主塔塔高均為254.7米，相當於85層樓高，共有下、中、上塔柱和塔冠4個施工區段，塔柱混凝土主體分43個節段進行施工，單次澆築混凝土量最大達958立方米。

黃茅海大橋西塔主塔順利封頂。(羊城晚報)

黃茅海大橋東塔、高欄港大橋西塔由中鐵大橋局承建，黃茅海大橋西塔由保利長大工程有限公司承建。

據悉，為了滿足結構受力，達到美觀穩定，5個主塔均採用混凝土空間曲面圓端形獨柱塔，是外形簡潔、動感柔美的「小蠻腰」造型。其中，每節索塔範本尺寸均不相同，為塔柱「量身定制」。

黃茅海大橋東塔順利封頂

黃茅海跨海通道管理中心工程技術部經理沈大為介紹，「小蠻腰」造型採用適應性更強的多卡木模，首創曲線獨柱智慧液壓爬模成套技術，將索塔的施工誤差精確控制在5毫米以內，最大程度實現了索塔的設計線型和進度計畫。

黃茅海大橋西塔主塔順利封頂。(羊城晚報)

2022年，黃茅海跨海通道項目在廣東省在建高速公路品質安全綜合檢查中獲得第一名。

目前，黃茅海跨海通道建設順利，關鍵控制性工程黃茅海大橋與高欄港大橋2座主橋的5座主塔已封頂4座，最後1座主塔將於5月前封頂。項目預計2024年建成通車，建成後，將與港珠澳大橋、深中通道、南沙大橋、虎門大橋，共同組成粵港澳大灣區跨海跨江通道群，助力粵港澳大灣區早日形成世界級交通樞紐。

黃茅海大橋西塔主塔順利封頂。(羊城晚報)

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