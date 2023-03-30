南珠中城際鐵路料2027年建成　中山至廣州市中心有望45分鐘通達

周四（30日），廣州南沙至珠海（中山）城際鐵路（下稱南珠中城際）萬頃沙至興中段項目正式開工。項目建成後，南沙至中山有望10分鐘通達，中山至廣州市中心則有望實現45分鐘通達。



南珠中城際線路示意圖。（廣州日報）

南珠中城際萬頃沙至興中段線路，起於廣州市南沙區萬頃沙站（既有），止於中山市興中站。正線長度47.6公里，當中廣州段19.1公里、中山段28.5公里，設計時速160公里。全線新建十二涌、二十涌、香山、火炬、張家邊、中山、岐江新城、石岐、興中9座車站，預留十涌、火炬東、世紀路3座車站。該城際線路擬於2027年12月建成通車，總工期約56個月。

項目建成後，可與廣州地鐵18號線、廣州東至花都天貴城際貫通運營，與廣州地鐵22號線、芳村至白雲機場城際跨線運營，共同打造灣區西岸南北向客流骨幹走廊，實現白雲機場、廣州站、廣州南站、中山站等重大交通樞紐的快速聯繫。

而為了東接深圳，南珠中城際中山段香山站已在規劃中預留接入「深中城際」的軌道接口。規劃顯示，「深中城際」將從深圳寶安國際機場引出，跨過伶仃洋，進入中山翠亨新區馬鞍島，接入南珠中城際，由此進一步加速珠江口東西兩岸軌道交通的融合。

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運營組織方面，南珠中城際計劃實施「公交化」運營。乘客屆時可「買票即上車」，車到即走。線路初步設計6分鐘/班車，遠期有望能達到2分半鐘/班車，香山站與興中站的最快通勤時間不超過20分鐘。

據悉，南珠中城際的建設對支撐落實《南沙方案》意義重大，是第一條可實現大灣區城際與廣州地鐵網互聯互通的軌道交通項目，進一步完善了珠江西岸的軌道交通網絡架構，促進廣州與中山等珠江西岸城市區域一體化發展具有較強的支撐帶動作用。

此外，該項目工程技術方面也將面臨很多攻關，該項目沿線交通繁忙、管線眾多，交通疏解、管線遷改難度大。同時，部分路段臨近珠江入海口、山體，地質條件複雜，尤其還需克服大盾構下穿洪奇瀝水道等施工難題。