日本電視台：只要張忠謀還在，中國大陸難攻台

台灣總統蔡英文29日出訪台灣在中美洲的友邦伯利茲和危地馬拉，將過境美國紐約與洛杉磯，外訪行程引發國際關注，



日本《讀賣電視台》節目「高岡解說」（タカオカ解説）對此事分析，提到台積電創辦人張忠謀是影響台灣與國際局勢的重要人物。節目指出，「只要張忠謀還健在，且把半導體發展本體放在台灣，中國大陸就難以攻台。」



蔡英文29日出發，出訪台灣中美洲友邦。(台灣總統府提供)

讀賣電視台3月28日播出新聞節目《ten.》，當中由讀賣電視新聞部解說委員長高岡達之主持的《高岡視角》（タカオカ解説），分析蔡英文出訪中美洲友邦的用意，以及台灣當前局勢。節目中介紹台積電創辦人張忠謀，稱他為「全球領袖都想要親自會面的重量級台灣人物」，更指出，張忠謀手上握有「掌握台灣局勢的關鍵」。

高岡分析，蔡英文現在出訪美國，而台灣前總統馬英九則前往中國大陸，然而比起這些政治人物的動向，全世界各國領袖更想要見到的人其實是張忠謀（Morris Chang），張忠謀的英文名字比中文名字更響亮。

高岡介紹，張忠謀是全世界最大最先進的半導體公司（台積電）創辦人，過去多次代表台灣出席APEC等國際會議，而在一片國家領袖當中，張忠謀是唯一的民間人士。高岡表示，會讓張忠謀參加會議，除了台灣與中國的關係影響之外，其實是許多國家領袖都拜託蔡英文總統讓張忠謀出席，「因為大家都想與他見面」。

2022年APEC領袖峰會11月19日落幕，台灣代表張忠謀（左）當天下午與美國副總統賀錦麗（右）於場邊晤談。張忠謀分享，賀錦麗「對晶片特別有興趣」，表達歡迎台積電在亞利桑那州設廠之外，也特別重申美國幫助台灣的決心。（APEC中華台北代表團）

高岡指出，張忠謀推動在日本熊本縣與美國亞利桑那州新建半導體工廠，而美國總統拜登（Joe Biden）更親自出席亞利桑那州的移機儀式。

高岡表示，台積電掌握了全球最先進的半導體技術，張忠謀的一句話就能左右世界，因為包括中國大陸在內，全球的汽車、冰箱、洗衣機、手機都需要半導體。

高岡指出，雖然日本為防備「台灣有事」，大幅增加防衛費。但他分析，只要張忠謀還健在，且將半導體的主體放置在台灣，中國就很難進攻台灣。「因為中國一旦攻台，不僅自己拿不到半導體， 全世界的經濟也會因此停滯，因此能聽到許多聲音都指出，只要張忠謀還能繼續在世界各地走動，一切就沒問題。」

台積電的半導體晶體圓形片。（Getty Images）

張忠謀近來表態指出，儘管中國大陸政府大力發展半導體產業，但他認為中國技術起碼落後台灣5、6年，並且支持美國晶片政策，並表態贊成「讓中國晶片發展腳步緩下來」。

對於此番言論，高岡認為，企業人士作出這種發言十分具有風險，但中國大陸不但沒有對此勃然大怒，「還好聲好氣、十分客氣的邀請張忠謀到中國大陸投資。」

節目尾聲，高岡表示，現在張忠謀面臨最大的問題是與時間的競賽，儘管張忠謀身體十分硬朗，但也已經91歲，儘管張忠謀主張「台灣不同於中國」，接班人是否會與他有相同想法仍未可知，而明年（2023年）台灣即將舉行總統大選，如果由親中勢力當選，台灣將向哪邊靠攏仍是未知數。