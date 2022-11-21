擴大美國投資　張忠謀證實：台積電未來赴美設3納米廠

台積電創辦人張忠謀11月21日證實，台積電將在美國亞利桑那州擴大投資，建置3納米廠；他表示，5納米廠之後，3納米也會過去。

亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會11月19日落幕，張忠謀在場內的國際記者會擠進30家媒體，其中西媒占了至少六成，規模少見。除了兩岸等國際政治議題，台積電亞利桑那州設廠進度更成為美國媒體的關切核心。

台積電創辦人張忠謀今年第六度代表台灣出席APEC會議。（AP）

台灣總統府21日上午舉行「2022 APEC經濟領袖會議」代表團返台記者會，由於今年度仍由有「半導體教父」之稱的張忠謀擔任領袖代表，張忠謀也再次被詢問台積電先進製程外移的看法。

張忠謀表示，以台積電在美國投資為例，預計在美國亞利桑納州建置5納米晶圓廠，這是美國最先進的製程，但在台灣並不是，台灣已經有3納米了，換句話說，台積電在美國投資5納米只是「N-1」，比台灣最先進製程再往後一代。

現場媒體隨後追問，3納米廠是否也可能會前進美國亞利桑那州，張忠謀回答：「之後，是5納米之後」。

儘管先前已有西媒報導，台積電將在美國亞利桑那州擴大投資建置3納米廠，當時台積電並未證實，僅表示台積電目前正在建設的亞利桑那州晶圓廠，包含一部份可能用於二期廠房的建築，透過利用一期同時建設的資源來提高成本效益；有鑑於客戶對台積電先進製程的強勁需求，將就營運效率和成本經濟因素來評估未來計畫。

張忠謀最新這番言論，也是首次證實台積電繼5納米廠之後，還會擴大赴美投資3納米廠。