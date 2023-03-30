海南或成下一個香港？　當局料2025年底前自貿港全島封關運作

海南自貿港的建設已在過去五年間起步，當局預計於2025年底前實現全島封關運作。



海南自貿港2025年底前實現全島封關運作。（南海網）

周三（29日），海南舉行「蓬勃興起正當時——海南全面深化改革開放五年來進展成效」記者會。據介紹，過去五年，三張「零關稅」清單、企業和個人15%所得稅、加工增值貨物內銷免關稅等180多項政策文件落地生效，外商投資准入負面清單縮減為27項、全國最短，經營主體五年增量超過之前30年的總和。截至目前，經營主體增速連續36個月保持全國第一。

目前，海南已全面啟動全島封關運作準備，64項工作任務、31項建設項目（口岸建設、海關查驗設備等）和27項壓力測試事項，均已在推進之中，確保今年具備封關硬件條件、明年完成封關各項準備、2025年底前實現全島封關運作。

圖為海南海口世紀大橋。（視覺中國）

至於封關的「關」具體指什麼？有內媒報道指，封關的「關」是指海關和關稅，這意味著海南島將成為真正意義上的自由港，從而激發經濟發展的巨大潛力。

報道續指，海南2025年實行全島封關只封貨物不封人，經濟發展自成一體，以後大陸的貨物進入海南叫進口，而海南的貨物運往大陸則叫出口，外國的商品進入海南無需繳納關稅，這亦意味著海南本地居民可以較低價格購買免稅商品，但原則上不能帶離海南，否則則需繳納關稅。