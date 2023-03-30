被控收受財物逾1050萬元　北京市政協原副主席于魯明當庭認罪

撰文：孫聖然
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北京市政協原副主席于魯明受賄一案，周四（30日）公開開庭審理，他被控收受財物合計1050萬多元人民幣，案件將擇期宣判。

河北省張家口市中級人民法院一審公開開庭審理了于魯明受賄一案。（央視新聞）

河北省張家口市中級人民法院一審公開開庭審理了于魯明受賄一案。

張家口市人民檢察院指控，2001年至2019年，于魯明利用擔任政協北京市大興區第一屆委員會副主席，北京市大興區副區長，北京市醫院管理局局長，北京市衛生和計劃生育委員會副主任等職務上的便利，為有關單位和個人在土地使用權辦理、醫院工程承攬等事項上提供幫助，收受財物合共折合人民幣1050萬多元。檢察機關提請以受賄罪追究于魯明的刑事責任。

庭審中，檢察機關出示了相關證據，于魯明及其辯護人進行了質證，控辯雙方在法庭的主持下充分發表了意見，于魯明進行了最後陳述，並當庭表示認罪、悔罪。庭審最後，法庭宣布休庭，擇期宣判。

于魯明2022年4月16日涉嫌嚴重違紀違法被查。（資料圖片）

2022年4月16日，中央紀委國家監委通報指，于魯明涉嫌嚴重違紀違法被查。5月25日，于魯明被免去北京市衛生健康委員會主任職務。7月18日，于魯明被開除黨籍公職，「雙開」通報指出，于魯明放鬆政治理論學習，紀法意識淡漠；為官不廉，通過民間借貸獲取大額回報；貪欲膨脹，以權謀私，非法收受巨額財物。7月29日，最高人民檢察院依法對于魯明決定逮捕。10月30日，檢察機關依法對于魯明涉嫌受賄案提起公訴，最高人民檢察院指定，由河北省張家口市人民檢察院審查起訴。

公開資料顯示，于魯明1961年12月生，北京人，1986年12月加入農工黨，1992年6月加入中國共產黨，1983年12月參加工作，大學畢業(北京醫學院分院精神病專業)，醫學學士，主任醫師。

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