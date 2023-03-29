馬英九抵武漢會見湖北省委書記稱：兩岸要求同存異，方能行穩致遠

馬英九今日（3月29日）結束南京行程，下午搭乘高鐵前往武漢，17時50分與湖北省委書記王蒙徽會面。馬英九也將在31日將於武漢大學進行本次大陸行首場學生交流，馬英九也重申，兩岸青年學子交流的重要性，「多一份接觸，兩岸多一份情誼，友誼越深厚，衝突發生的機率就越低。」



馬英九提到，希望兩岸要交流，要合作，更要避免戰爭的風險，用交流取代對抗，用協商取代衝突。同時，他也期待大陸方面能夠更深入理解台灣的心聲，求同存異，方能「行穩致遠」。

王蒙徽則介紹湖北現況，提及湖北與台合作交流密切，歡迎台灣青年至湖北學習、工作與生活，他提到，「我們將繼續秉持兩岸一家親的理念，尊重、關愛、造福廣大台胞，促進鄂台兩地經濟文化交流合作，增進兩岸同胞福祉。」

馬英九也回應稱，近年來，湖北與台灣方面的互動愈發密切，「就我了解，湖北近年正在努力推動「經濟社會高品質發展』，也因此成為台商、台生的發展重鎮，為兩岸的交流合作貢獻良多。」他表示，自己要感謝各位對在湖北的台商、台生的照顧，也要感謝各位對本人此行的協助與接待。

馬英九提到，湖北省是飽含人文歷史韻味的旅遊勝地，自己此行將拜訪江南四大名樓之一的黃鶴樓，並與學生欣賞東湖綠道的湖光山色；此外，武昌起義軍政府的舊址也在此，是近代重要的歷史遺跡。

馬英九提到，自己此行會走訪南京、武漢、湘潭、衡山、長沙、重慶、上海等地，除了到自己的湖南老家祭祖，也會帶著青年朋友們走訪中國歷史的重要地點，踏尋兩岸共有的記憶，「這是中華文化所講究的慎終追遠，我個人特別覺得能夠一償夙願而感到非常欣慰」。

馬英九大陸行人氣高，沿途都有民眾跟隨拍攝：

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馬英九31日將在武漢展開此行首場與大陸學生的交流。馬英九分享，自己在卸任後在東吳大學擔任講座教授，有很多大陸學生與台生一起上課，也讓他更深入體認兩岸青年交流的效果與重要性。

他表示，兩岸年輕人在年輕的時候，就能夠彼此交流，相互了解，多一分接觸，兩岸多一分情誼，友誼越深厚，衝突發生的機率就愈低，「我這次帶了青年學生與大陸學生進行交流，我們的考慮就在於此。」

馬英九再次強調，希望兩岸要交流，要合作，更要避免戰爭的風險，用交流取代對抗，用協商取代衝突，「同時，我也期待大陸方面能夠更深入理解台灣的心聲，求同存異，方能『行穩致遠』。謝謝大家。」