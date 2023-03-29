馬英九抵武漢會見湖北省委書記稱：兩岸要求同存異，方能行穩致遠

撰文：許祺安 張鈞凱
出版：更新：

馬英九今日（3月29日）結束南京行程，下午搭乘高鐵前往武漢，17時50分與湖北省委書記王蒙徽會面。馬英九也將在31日將於武漢大學進行本次大陸行首場學生交流，馬英九也重申，兩岸青年學子交流的重要性，「多一份接觸，兩岸多一份情誼，友誼越深厚，衝突發生的機率就越低。」

馬英九提到，希望兩岸要交流，要合作，更要避免戰爭的風險，用交流取代對抗，用協商取代衝突。同時，他也期待大陸方面能夠更深入理解台灣的心聲，求同存異，方能「行穩致遠」。

王蒙徽則介紹湖北現況，提及湖北與台合作交流密切，歡迎台灣青年至湖北學習、工作與生活，他提到，「我們將繼續秉持兩岸一家親的理念，尊重、關愛、造福廣大台胞，促進鄂台兩地經濟文化交流合作，增進兩岸同胞福祉。」

馬英九也回應稱，近年來，湖北與台灣方面的互動愈發密切，「就我了解，湖北近年正在努力推動「經濟社會高品質發展』，也因此成為台商、台生的發展重鎮，為兩岸的交流合作貢獻良多。」他表示，自己要感謝各位對在湖北的台商、台生的照顧，也要感謝各位對本人此行的協助與接待。

馬英九提到，湖北省是飽含人文歷史韻味的旅遊勝地，自己此行將拜訪江南四大名樓之一的黃鶴樓，並與學生欣賞東湖綠道的湖光山色；此外，武昌起義軍政府的舊址也在此，是近代重要的歷史遺跡。

馬英九提到，自己此行會走訪南京、武漢、湘潭、衡山、長沙、重慶、上海等地，除了到自己的湖南老家祭祖，也會帶著青年朋友們走訪中國歷史的重要地點，踏尋兩岸共有的記憶，「這是中華文化所講究的慎終追遠，我個人特別覺得能夠一償夙願而感到非常欣慰」。

馬英九大陸行人氣高，沿途都有民眾跟隨拍攝：

+2

馬英九31日將在武漢展開此行首場與大陸學生的交流。馬英九分享，自己在卸任後在東吳大學擔任講座教授，有很多大陸學生與台生一起上課，也讓他更深入體認兩岸青年交流的效果與重要性。

他表示，兩岸年輕人在年輕的時候，就能夠彼此交流，相互了解，多一分接觸，兩岸多一分情誼，友誼越深厚，衝突發生的機率就愈低，「我這次帶了青年學生與大陸學生進行交流，我們的考慮就在於此。」

馬英九再次強調，希望兩岸要交流，要合作，更要避免戰爭的風險，用交流取代對抗，用協商取代衝突，「同時，我也期待大陸方面能夠更深入理解台灣的心聲，求同存異，方能『行穩致遠』。謝謝大家。」

馬英九到南京大屠殺紀念館致祭　國台辦副主任陳元豐同行馬英九晤江蘇書記　提及曾與習近平會面　籲陸方多認識台灣人心理自稱「前總統」　馬英九南京中山陵致詞：民國到今天已經112年有片｜馬英九大陸行人氣高　赴南京總統府參觀大批民眾搶拍圍觀馬英九抵中山陵向國父棺木鞠躬　提出「兩岸和平奮鬥，振興中華」李顯龍、馬英九同日到訪 非常有政治象徵意義勿輕言為馬英九和平訪陸貼金又抹紅
馬英九
武漢
兩岸關係