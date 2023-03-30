馬英九參訪辛亥革命博物院　模仿國父口音喊：三民主義、五權憲法

台媒《聯合報》報道，台灣前總統馬英九今日（30日）上午9時許參觀辛亥革命武昌起義紀念館，在孫中山曾發表演說的講堂前。馬英九突然以廣東口音，高舉拳頭，喊著「三民主義」、「五權憲法」。



馬英九也擺好姿勢給記者們拍照，背後則是五色旗和辛亥革命時的十八星旗。馬英九更當場考起同行的台灣學生關於「大九學堂」五色旗的意義，見學生正確回答，他也開心地鼓掌。



《聯合報》報道，馬總統上午參觀辛亥革命武昌起義紀念館，下車開始就對每一個展品很感興趣，走入講堂，講解員稱，那是民國剛成立時的「五色旗」。馬英九立即回頭問同行的台灣學生，五色旗代表了什麼，許多學生回答，代表「五族共和，漢滿蒙回藏」。馬英九自己開心地為學生們鼓掌。學生們笑著也鼓起掌來。

報道指出，有個展覽廳播放孫中山為中國晚報主辦的演講聲音時，馬英九神情凝重，立正佇立，豎起耳朵，聆聽總理訓示。久久不肯離去。工作人員不斷示意「後面還有展品」，但馬英九不為所動。《聯合報》採訪展廳工作人員，他表示，「自開館以來從未有貴賓在那停留這麼久」。

據館方人員表示，該錄音是1924 年5月，孫中山在廣州白雲山養病。當時，剛創刊不久的上海《中國晚報》組建留聲部，社長沈卓吾作為追隨孫中山的民主人士，為宣傳革命學說、擴大報紙影響力，決定為孫中山先生演講錄音。獲得孫中山同意後，他帶著技師一路南下趕往廣州。孫中山病情初癒，這才得以錄音。

《聯合報》報道，為了讓更多民眾聽懂演說的內容, 孫中山先生的演講專門錄製了兩個版本，一段為國語版本， 一段是帶香山縣口音的粵語版本。沈卓吾回到上海後，將孫中山的演講製成全套三張六面唱片。現場放的是國語版本。

馬英九大陸行一路上受到許多群眾歡迎，馬英九今日（30日）上午於武漢市先後參觀辛亥革命博物院、黃鶴樓，沿途皆有大陸民眾在外等待、揮手和歡呼，馬英九在車內聽到後，隨即搖下車窗親切回覆：「歡迎大家來台灣玩。」