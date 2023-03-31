海南封關將打造成「香港+佛羅里達」？梁海明：吸引香港人才就業

海南自貿港的建設已在過去五年間起步，當局預計於2025年底前實現全島封關運作。至於封關的「關」具體指什麼？有內媒報道指，封關的「關」是指海關和關稅，這意味著海南島將成為真正意義上的自由港，從而激發經濟發展的巨大潛力。



內媒指出，海南2025年實行全島封關只封貨物不封人，經濟發展自成一體，以後大陸的貨物進入海南叫進口，而海南的貨物運往大陸則叫出口，外國的商品進入海南無需繳納關稅，這亦意味著海南本地居民可以較低價格購買免稅商品，但原則上不能帶離海南，否則則需繳納關稅。



此前，中國人民大學學術委員會副主席、中國資本市場研究院院長吳曉求在接受《海南日報》海記者專訪時提到，海南自貿港對標香港，但目標不僅僅停留在香港，而要做成「香港+」。這裡的「+」就是指服務功能，要利用海南的自然優勢，把旅遊市場擴大至俄羅斯、巴基斯坦、哈薩克、韓國、日本等歐亞地區，將海南打造成「香港+佛羅里達」，讓海南自貿港的旅遊業釋放更多主導動能。

遊客在海南三亞皇后灣沖浪。（新華社）

梁海明是絲路智谷研究院院長，絲路智谷聚焦於粤港澳大灣區、一帶一路、宏觀經濟等領域研究。

一、大家都很關心封關運作是什麼意思，究竟意味著什麼？是國外貨物進入海南不需要辦理貨物出入境的通關保稅手續嗎？

梁海明：封關運作是指在海南全島建成一個由海關監管的特殊區域。在這一特定區域內，「封關」的概念也可以簡稱為：一線放開，二線管住，島內自由。

「一線」指的是海南自貿港實行更加自由便利的貿易投資政策，像其它自貿港如香港、新加坡那樣，全面與全球聯通。

海南自貿港。（資料圖片）

「二線」指的是海南自由貿易港與內地的聯通，就是在海南自貿港和內地之間進行適度的管制，目的是為了保障國家貿易管制政策的統一和做好與內地稅制落差的銜接。管理的對象主要是貨物、商品、運輸工具，但與內地間人員往來不會發生變化。

島內自由，海南全島封關不是把海南封閉成一個孤島，而是以封關為契機，把島內的自由貿易搞活，形成更大的輻射半徑，從而形成一個磁場效應。

二、我們有瞭解到您之前提出教育合作是「一帶一路」合作重要領域，目前海南正在建設海南國際教育創新島，海南自貿港全面封關之後，您覺得海南應該如何與一帶一路國家進行教育合作呢？

梁海明：過去10年，我曾經到過40多個「一帶一路」沿線國家，這些國家的朋友們知道我來自海南大學之後，都希望和我們有相關的教育合作。

這個合作就是有關糧食、水果和橡膠等等這些熱帶作物的教育合作。因為海南大學的作物學研究實力世界頂尖，不少沿線國家，尤其是和海南同樣處在熱帶地區的國家和地區，例如非洲國家，他們希望可以和海南大學，聯合培養學生、共建聯合實驗室、研究中心和產學研合作平臺，通過海南大學的科研力量，解決熱帶國家，尤其是解決非洲國家缺乏糧食的問題。

李家超赴海南參加博鰲論壇，他自稱「出名的榴槤愛好者」，連續兩晚都食榴槤，直言海南令人「榴槤」忘返。（李家超Facebook）

所以，海南未來可以考慮打造「一帶一路」熱帶國家教育聯盟，對外輸出提升糧食產量的知識、技術共用，還有糧食的種子，去協助熱帶地區的國家尤其是貧窮、挨餓人口比較多的國家解決缺乏糧食的問題。

現在，全球有超過8億人挨餓，其中30%的人是生活在非洲，相信海南如果「一帶一路」熱帶國家教育聯盟，解決民眾挨餓的問題，在教育合作領域，就能發揮沿線國家所需、海南所長的作用，也能為「一帶一路」建設作出更大貢獻。

三、隨著跨境數位貿易規模日益擴大，各國稅收主權和利益受到較大影響，特別是淨進口國維護本國稅收利益的意願愈發強烈，單邊開徵數字稅的國家逐步增多。當前海南自由貿易港零關稅的政策，尤其是海南自貿港全面封關之後，將會對跨境數字貿易的開展帶來什麼機遇？

梁海明：跨境數字貿易對海南自貿港建設有很大的機遇。在數位貿易時代，海南完全可以利用大資料、人工智慧的技術，來瞭解「一帶一路」沿線國家的民眾，對海南產品的需求情況。

例如，可以先從各社交媒體上挖掘出相關的資料，只要有超過100萬名或者以上的「一帶一路」沿線國家的民眾，討論過海南的某種產品，並對此表達了購買的意願，那麼，我們就可以在各個互聯網購物平臺上，把海南相關的產品上架銷售，從而有針對性地進入「一帶一路」沿線國家的市場。

同時，我們也可以用大資料和人工智慧的技術，來瞭解中國消費者的需求。同樣，如果我們通過大資料採擷到有超過100萬名中國消費者對「一帶一路」國家的某種產品很感興趣，那麼，海南同樣可以先購買了這些國家的產品，然後再賣給中國的消費者，海南就可以賺取當中的差價。

2022年，一帶一路高峰論壇，國務院副總理韓正、特首李家超等人致辭。（廖雁雄攝）

所以，隨著跨境數字貿易越來越受重視，海南自貿港完全可以利用大資料、人工智慧的技術，發展成為「一帶一路」沿線國家和中國在跨境數字貿易中的「超級連絡人」的角色，不僅有助於增加中國和沿線國家的經貿往來，也有助於擴大海南自貿港的出口。

四、全球對海南自貿港關注度越來越高，海南在自貿港建設等方面也是經常與香港進行合作交流。您認為目前海南在哪些領域應多加強與香港的合作？又該如何發揮自身優勢，來推動兩地合作交流呢？

梁海明：香港未來要打造成為國際創新科技中心，因此在創新科技領域投入了大量的資源。香港絕大多數的創新科技公司，都集中在香港科學園和香港數碼港。

未來海南要加強和香港合作，可以考慮邀請香港科學園、香港數碼港前來海南設立產業園區，作為香港科學園、香港數碼港在海南的分園。

財政司司長陳茂波（右二)2月25日到訪科學園，參觀四間開發綠色科技公司。（香港科技園公司圖片)

那些已經在香港科學園、香港數碼港設立公司的創新科技企業，也可以到海南的分園設立分公司。或者是把香港作為研發總部，把海南作為生產、製造總部。

通過這種高位嫁接的合作方式，既吸引來自香港的投資，又能為海南吸引大量的香港創新科技公司，同時還能夠吸引更多的香港年輕人過來海南這裡創業、就業和生活。

五、「一帶一路」建設是人類命運共同體的具體實踐，人類命運共同體凸顯了高品質發展的理念。海南自貿港全面封關之後，應該如何把握「21世紀海上絲綢之路上的重要支點」這個定位，在共建人類命運共同體以及一帶一路建設中爭取最大、最好的國際環境，走好中國式現代化道路？

梁海明：全面封關之後，海南自貿港未來要結合「一帶一路」的機遇來發展，需要重新從地圖看海南。正常從地圖看，海南位居祖國大陸的最下方，讓人感覺位置沒有那麼重要。

但是，把地圖90度轉過來看，就不一樣了。從海洋的視角看，海南是在地圖中央。一邊有強大的祖國作為後盾，另一邊是東北亞的日本、韓國，再一邊是越南、泰國等東盟國家。

從這個角度來看，海南就不只是一個島，而是一個而是「21世紀海上絲綢之路」上的一個中心地區。

海南有豐富的自然資源，圖為海南新盈紅樹林國家溼地公園，黑臉琵鷺在灘塗上覓食。（新華社）

作為中心地區，海南自貿港要發展，要有「海南+N」思維方式，如果發展服務業，我們可考慮把日本、韓國等東亞地區當腹地，『海南+東亞』；如果發展高端製造業，就考慮‘海南+東盟’；如果要發展金融，就思考『海南+香港』」。

只有在這種思維方式下，作為免稅購物天堂的海南自貿港建設才能把握住更大的機遇。因為海南在金融業、服務業和消費領域的「人口紅利」才剛開始，而且，除了中國之外，世界上再也沒有數量如此龐大的、如此明確的天量商機，而且，預計未來15年，中國將進口超過30萬億美元商品和10萬億美元服務。

因此，全面封關之後，海南作為免稅購物天堂，通過海南+ 這個概念，更多吸引周邊的國家和地區和海南加強合作，前來海南投資，和海南共同打造優勢產業，這不僅是海南周邊相關國家、地區企業未來發展的重要機遇，也是海南周邊相關國家、地區經濟增長的穩定動力源，同時也能為海南自貿港建設提供重要的動力，這是一個多贏的局面。