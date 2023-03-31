習近平《求是》刊文：堅守黨校初心　須從嚴治校、質量立校

第7期《求是》雜誌明日（4月1日）出版，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平的重要文章《在中央黨校建校90週年慶祝大會暨2023年春季學期開學典禮上的講話》將發表。



據新華社報道，文章強調，回顧歷史，黨校始終不變的初心就是為黨育才、為黨獻策。新時代新征程，各級黨校要堅守這個初心，銳意進取、奮發有為，為全面建設社會主義現代化國家、全面推進中華民族偉大復興作出新的貢獻。

文章指出，堅守黨校初心，就必須始終自覺服務好黨和國家工作大局。圍繞中心、服務大局，是黨校事業必須始終堅持的政治站位，是踐行黨校初心的必然要求。黨校不是一般的學校，而是黨的學校，是黨的重要職能部門，必須始終堅持以黨的旗幟為旗幟、以黨的意志為意志、以黨的使命為使命，自覺在黨的新的偉大事業和黨的建設新的偉大工程中精准定位，自覺為黨和國家工作大局服務。

文章指出，堅守黨校初心，就必須在培養造就堪當民族復興重任的執政骨干隊伍上積極作為。為黨育才，是黨校的獨特價值所在。為黨育才，就是要做好新時代的傳道、授業、解惑工作，傳好馬克思主義真理之道，授好推動改革發展穩定之業，解好改造主觀世界和客觀世界所遇之惑。理論修養是領導幹部綜合素質的核心。黨校就是推動黨員幹部學習馬克思主義理論、提升理論素養的地方，要進一步加強馬克思主義理論教育培訓，重點抓好用馬克思主義中國化時代化最新成果統一思想、統一意志、統一行動，堅持不懈用新時代中國特色社會主義思想凝心鑄魂，堅持把新時代中國特色社會主義思想作為教育培訓的中心內容。黨校是領導幹部錘煉黨性的「大熔爐」，要把黨性教育作為教學的主要內容，把黨章和黨規黨紀學習教育作為黨性教育的重要內容，提高黨性教育的針對性和實效性，真正使黨性教育入腦入心、刻骨銘心，讓學員記住一輩子。要緊緊圍繞黨中央重大決策部署，緊密結合國家重大戰略需求，組織開展務實管用的專業化能力培訓。

文章指出，堅守黨校初心，就必須努力當好黨的思想理論建設的生力軍。黨校作為黨的思想理論戰線的重要方面軍，承擔著為黨獻策的重要職責。要做好理論研究、對策研究這個探索規律、經世致用的大學問，在黨的創新理論研究闡釋、推進黨的理論創新、為黨和政府建言獻策等方面推出高質量成果。要為宣傳闡釋黨的創新理論盡職盡責，加強對新時代中國特色社會主義思想的研究闡釋工作，用通俗易懂的語言將其中的道理學理哲理講得令人信服，切實把鮮活的思想講鮮活，把徹底的理論講徹底，有力推動黨的創新理論深入人心。加強重大現實問題研究是黨校為黨獻策的重要內容，要加強同黨委和政府的溝通銜接，積極出主意、建諍言、獻良策，提出真正解決問題的新理念新思路新辦法，為黨和政府決策提供及時有力的智力支撐，尤其要利用好學員這個獨有的資源，創新學員參與決策諮詢的機制。黨校是黨的意識形態工作的重要前沿陣地，要當好黨的創新理論的積極宣講者、馬克思主義在意識形態領域指導地位的堅定維護者、用黨的意識形態引導社會思潮的可靠排頭兵。

文章指出，堅守黨校初心，就必須始終堅持從嚴治校、質量立校。從嚴治校是黨校辦學的基本方針，是全面從嚴治黨要求在黨校工作中的具體體現。質量立校是黨校工作的重要遵循，是全面提升黨校辦學水平的重要抓手。要把質量立校作為辦學治校的生命工程，以辦學質量的整體提升，更好服務黨和國家事業發展。

文章強調，堅持黨對黨校工作的全面領導，是黨辦黨校的根本經驗，也是推動黨校事業健康發展的根本保障。黨校是黨的寶貴家業，只能加強，不能削弱。要堅持全黨辦黨校，各級黨委和政府、相關職能部門要以實際行動支持黨校事業發展，共同把黨校辦好。