赴美國出差有影響？孟晚舟：個人案件已畫上句號　華為將繼續存在

今日（31日）下午，華為舉行2022年年度報告發布會，華為輪值董事長徐直軍以及華為首席財務官孟晚舟出席發布會。孟晚舟會上表示：「我的個人案件已經畫上了一個句號。」她又指，華為依然存在，還將繼續存在。



在發布會上，有媒體問及孟晚舟現時去美國出差是否會有影響，對此孟回應稱，隨著法官批准檢方的撤訴申請，其個人案件畫上句號。她表示，華為進入全球170個市場，每一位員工都會根據工作的需要以及工作計劃來安排正常出差。她和團隊都在工作中忠誠履職於自身業務，服務於客戶。

在回應如何看待財務穩健時，孟晚舟表示，從兩個方面來看，客戶和合作夥伴依然在相信華為、選擇華為；其次，去年末，華為的淨現金餘額是1763億元（人民幣‧下同），可以支撐大部分商業計劃，「總而言之，我們依然存在，還將繼續存在」。她還表示：「我深信，只要我們持續奮鬥，永不言敗，我們的每一分光陰和每一份付出都不會白費，我們不一定能成功，但我們向死而生，怎麼能不成仁？」

根據華為公布2022年全年業績，其全球銷售收入6423億元，淨利潤為356億元。公司指出年內來自運營商業務銷售收入為2840億元，企業業務收入為1332億元，終端業務銷售收入2145億元。徐直軍指出，今年是公司生存與發展的關鍵之年。