國企高管稱要學習華為　公然要求員工規避法律風險設法周六加班

昨日（7日）奇瑞汽車一封內部郵件曝光。郵件由奇瑞汽車股份有限公司執行副總經理、汽車工程技術研發總院院長高新華發出，要求員工星期六加班，請員工自行想辦法規避法律風險，正常工作。這封郵件在引起網民不滿，稱其公然挑戰勞動法。

今日（8日）高新華回應稱，希望冷處理事件，要求加班並非壓榨員工，是鼓勵願意努力的人。



據奇瑞汽車內部郵件截圖顯示，高新華在郵件中寫道：「以奮鬥者為本，周六是奮鬥者的正常工作日。對於行政領導們，必須是正常工作日，請想辦法（規避法律風險）；學習華為精神，讓奮鬥者努力，也不能讓奮鬥者吃虧！從機制上想辦法。」

這封郵件在網絡引發討論，有網民質疑奇瑞高管讓員工自行規避法律風險，是在公然挑戰勞動法；還有網民表示，自己在蔚來汽車工作的男友，星期六一直在上班，「卷到生理障礙，績效（花紅）還低」。

網民點睇：

「國企就這？讓員工『自行規避法律風險』的國企？」

「資本家看了都搖頭」

「這不是所有車企的基本操作嗎？我們公司也一樣，所有節假日不敢發正式的放假通知。都是部門長讓加班。重慶某車企」

「如果這麼囂張相關部門不馬上把這個企業關了，下午的改革會就是白開」

「休息時間奮鬥是給自己奮鬥，不是給公司奮鬥，分不了紅加不了薪的奮鬥是剝削。」

「個個都說學華為，你到是給和華為一樣的錢啊」



據《新京報》報道，高新華回應稱，希望冷處理事件，網絡話題是自媒體惡搞、誤解其原意，他在郵件中有提到「不能讓奮鬥者吃虧」，絕不是壓榨員工。他強調郵件針對的是奮鬥者、原意努力工作的員工，並非普通員工；目前行政領導們也沒有在星期六工作。被問到是否要求員工「規避法律風險」時，高新華稱正在開會，不方便回應。

根據中國勞動法規定，員工每日工作8小時，每周工作40小時；若用人單位在休息日、法定假日安排勞動者工作卻未安排補休的，需支付2倍或3倍工資報酬；強制要求周末加班屬於違法行為，若強制要求加班又拒不支付相應勞動報酬的，員工有權向勞動保障行政部門舉報。

公開資料顯示，奇瑞汽車成立於1997年1月8日，是一家位於安徽蕪湖的國家控股企業。內地「天眼查」顯示的奇瑞汽車風險信息中，該公司存在上百條法律訴訟信息，其中近30條為勞動爭議、勞動合同糾紛案件。