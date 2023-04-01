香港開設7個廣東社保服務點　社保參保人可在港直接辦理業務

到香港工作，在廣東繳的社保怎麼辦？港人來粵就業，回港後社保如何續費？3月31日起，廣東社保業務可在香港辦理。



編按：截至目前港澳居民在廣東參保超30萬人次，享受待遇者約3.55萬人。



3月30日，廣東省人力資源和社會保障廳與香港工會聯合會在廣州南沙舉行跨境合作啟動儀式。廣州、深圳、惠州、東莞、中山等市社會保險基金管理局（中心）、廣州市南沙區人力資源和社會保障局與香港工會聯合會簽訂協定，在香港開設7個廣東社保服務點，為香港居民及在港居住的廣東參保人提供線上、線下社保業務，相關服務點當日正式啟用。

廣東社保部門在香港開設了7個「跨境辦」服務網點，圖為試運行現場。

足不出港跨境辦業務

「家門口就能辦廣東社保，很方便。」目前在廣州南沙工作的香港青年蕭惠萍表示，「在廣州讀完大學後留在了廣州工作，參加了廣東的社保。之前擔心回香港後不能辦理廣東社保業務，現在有了服務點，就近辦理，真的很方便。」

據香港工會聯合會港島辦事處主任、港島東地區服務處主任梁力介紹，這是香港工會聯合會與廣東省人社廳首次合作，共同建設第一批「跨境辦」服務網點，主要提供廣東社會保障服務的跨境協辦、代辦、諮詢服務。

此次服務網點分佈在港島東、九龍城、觀塘、油尖旺、沙田、元朗和荃灣，可提供企業職工養老保險的養老待遇資格認證、待遇暫停，城鄉居民養老保險的參保登記、待遇申領、資格認證、待遇暫停及廣東社保個人權益查詢列印等7項跨境服務。

梁力表示，未來將不斷擴展服務專案，為香港同胞提供廣東社保「跨境辦」「就近辦」服務，並將以此牽引帶動粵港社保合作更好發展。

工聯會與大灣區多個城市的社會保險基金保障局，舉行大灣區「社保通」跨境代辦合作協議的簽署儀式。（盧翊銘攝）

社保服務「三向聯通」

「這是落實粵港澳大灣區發展規劃綱要和南沙總體方案的具體舉措和實際行動。我們將以南沙為試點，推動粵港、粵澳雙向協作走向粵港澳三向聯通。」廣東省社會保險基金管理局黨委副書記殷秀才介紹，「灣區社保通」的目標是建設覆蓋粵港澳三地的社會保障公共服務體系，為大灣區居民提供一體化、高品質社會保障。

如何做好粵港兩地社保服務對接？記者瞭解到，廣州市南沙區將以此為契機，聚焦粵港澳社保協作，打造社保服務「3+3」體系。南沙區人力資源和社會保障局副局長周英姿介紹，南沙將建設「灣區社保服務專窗」「港澳社保卡專窗」「粵澳一窗通」南沙專窗和企業園區社銀服務站、港澳一站式社保服務站、跨境社保服務站，進一步提高港澳居民社會保障措施的跨境可攜性，推動南沙與港澳社保協作發展。

目前，南沙區已建設社保經辦服務網點231個，其中區級1個、鎮（街）級9個、村（居）級169個、銀行經辦服務網點52個，成功打造「5分鐘社保經辦服務圈」，為港澳參保對象提供更加便捷、更加優質的社會保險服務。

「廣東進一步優化粵港澳大灣區社保服務共用和跨區配置，持續完善省內的社保服務。」廣東省人社局相關負責人介紹，接下來，廣東人社將力爭讓廣東社保服務覆蓋香港全部行政區，探索推出視頻聯辦、自助服務等更便捷的服務方式，使每一名香港同胞都能「隨心、就近」享受廣東社保的服務，開展形式靈活的宣傳，為在廣東生活、工作的香港同胞提供「政策上門」，給港澳青年在廣東創業就業全方位護航保障。

本文獲《羊城晚報》授權轉載。

