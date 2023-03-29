大美嶺南 | 江門鶴山：鶴鳴九皋　聲聞於天

【編者按】古人以鶴為天上的瑞鳥，在廣東，就有一座以鶴為名的城市，俯瞰全境，鶴山山勢如白鶴亮翅。 「賞新覓舊兩相宜，情義鶴山世所知。畫崇鐵夫稱巨擘，武尊梁贊是宗師。」江門鶴山的美，在於多元文化交融，在於青山綠水之間。羊城晚報《大美嶺南》第44站走進江門鶴山，尋跡這座新舊相融、河暢水清、人傑地靈、充滿動感和活力的城市。

鶴山，位於粵港澳大灣區的珠江西岸，距離廣州一小時左右車程。沙坪河邊醉人的花海令人流連忘返，竹樹坡里美食長廊琳瑯滿目的美食讓人垂涎欲滴，華僑城古勞水鄉內打卡拍照的遊人絡繹不絕。作為江門代管的縣級市，鶴山隸屬珠江三角洲經濟圈，得天獨厚的區位優勢，加上一代又一代的鶴山人緊抓機遇，埋頭苦幹，令這座城市舊貌換新顏。



清朝雍正十年（1732年），鶴山開縣。自此仙鶴振翅山水間、翱翔西江畔。

鶴山地如其名，「七山一水兩分田」，俯瞰全境，山勢如白鶴亮翅。大雁山、古勞茶山、鶴城崑崙山、雙合雲宿山、宅梧龍潭山等，重巒疊嶂，綿延縱橫，處處顯露著山地氣質、演繹著山地傳奇。

青山倚碧水。西江蜿蜒流過鶴山，江畔萬畝古勞水鄉水網縱橫交錯，小石橋連接阡陌，古榕樹、水畔房前萬畝桑基魚塘，如一塊塊翡翠鑲嵌在西江河畔，倒映著藍天白雲，盡顯嶺南獨特的水鄉風情。

山水之間天地闊。滿目蒼翠，是那漫山遍野的參天林木。樹蔭之下，山花爛漫、茶芽青青。碧水如鏡，河流、山澗、濕地，暈染一片濕潤。劃破水面、泛起波瀾，是那南來的白鷺、萬物的精靈。

鶴山之美，難以道盡。

開縣建制雖近世，然而此間史話卻遠屆唐宋。

「純樸安然陌巷涼，鮮卑源賀馬飛揚」，北魏名臣源賀後裔源道貫在南宋時期帶領族人南遷避禍，定居鶴山龍口霄南，憑「堅城」之願世代延續至今，形成了著名的鮮卑村。

鶴城水美鄉村。（黃繼明攝）

「濤聲四面作風雨，笠影半肩挑夕陽」，北宋紹聖年間，蘇東坡遭貶謫為瓊州別駕。他乘船溯西江前往海南，途經石螺崗，見此風光秀麗，便泊舟登岸休息。後人於此築東坡亭以表敬仰。如今，位於鶴山市古勞鎮坡山村的「東坡泊舟處」，成為當地名勝。

「水鄉不獨姑蘇有，南國有村名古勞」，瀕臨西江的鶴山古勞，歷來洪災為患。明朝洪武二十七年（公元1394年），古勞鄉人馮八秀呈請建堤，最終建成古勞圍，成就了如今「荷池碧綠連天影，仙子隨風舞蹁躚」的古勞水鄉。

「高山嶺頂起廟堂，爬山跋路去裝香」，早在宋元時期，就有客家人前來此間定居。建縣之前，「十七客家村」點綴山間，「十廟八祠」香火盛；建縣之後，「五子下鶴山」，開村定居、繁衍子孫。傳統代代傳承，澆灌出獨特魅力的客家文化和絢麗多姿的民俗風情。

大雁山上氣象萬千。（吳兆民攝）

鶴山之史，厚重千鈞。

土地鐘靈毓秀、孕育幾多豪傑。

鶴山詠春拳。（黃繼明攝）

「攻如脫兔推山倒，守若沈鍾出水收」，成名於佛山的一代宗師「贊先生」梁贊，晚年回到故鄉古勞東便村開館授徒，改良出獨具特色的古勞偏身詠春，威震四方。自此，古勞亦被尊為「詠春聖地」。

「五嶽名揚敬岱宗，鶴山獅藝氣如虹」，生於沙坪鎮越塘大朗村的馮庚長，天資聰穎，自創獅型貓步、獅藝八情、七星鼓等，並改良獅頭，讓鶴山獅藝稱雄南粵。後人尊其為「南國獅王」。

鶴山人傑地靈。（朱強攝）

「鐵骨豐姿火龍鄉，畫壇巨擘幟高揚」，生於鶴山的「中國油畫第一人」李鐵夫，天資、秉性極高，節操風骨與獨立人格世人皆稱道。「我平生有兩大嗜好：一是藝術；二是革命。」志行之高無愧「東亞畫壇第一巨擘」美譽。

鶴山人傑，青史留名。

雨後彩虹更欣欣。（譚成偉攝）

今日的鶴山，山水壯麗、氣象萬千，宜尋幽、宜探秘、宜品茗、宜休憩。雁山腳下好風光，訪古嬉戲兩相宜。 「靚人靚景」，恭候四方客。

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