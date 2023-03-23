大美嶺南 | 深圳南頭古城：一步千年　九街風華

【編者按】粵東首府、港澳源頭。作為深圳城市的原點，在深圳千年歷史脈絡中，南頭古城承載見證了深圳中心的「遷移與回歸」。羊城晚報《大美嶺南》走進古樸雄偉的南頭古城，它是嶺南古文化的寶貴遺存，經歷並記錄了深圳、南頭地區的歷史風雲。它還曾高票當選廣東十大海上絲路文化地標，為歷代嶺南沿海地區的行政管理中心、海防要塞、海上交通和對外貿易的集散地，亦是深港澳地區的歷史源頭。



位於廣東省深圳市南山區的南頭古城，又稱「新安故城」，地處珠江入海口東岸，自東晉咸和六年（331年）設置東官郡起，至今有近1700年歷史。據了解，它曾是深圳特區成立前寶安縣政府所在地，承載見證了深圳中心的「遷移與回歸」，被譽為「深港歷史文化之根」「粵東首府、港澳源頭」，是深圳城市的原點。同時，它也是歷代嶺南沿海地區的行政管理中心、海防要塞、海上交通和對外貿易的集散地。

南頭古城呈不規則的長方形，枕山面海，四周原有壕溝圍繞，城垣範圍東西最長為680米，南北最寬為500米。其中，六縱一橫的道路網與自然地勢完美結合。南頭古城曾有縣前街、顯寧街、永盈街、聚秀街、和陽街、迎恩街、五通街、牌樓街、新街9條街道，故鄉民俗稱南頭古城為「九街」。現存街道實際為中山東街、西街、南街、朝陽街、興明街、春景街、梧桐街、文化街8條街。

南頭古城的面積不大，但是在古城裏還是能感受到深圳的悠久歷史。現北城牆尚存一段高低不等、斷斷續續的遺址，北牆北城門、西城門被毀，東城門雖存但已改為石塊構築，唯南城門保存完好，南城門建於明洪武二十七年（1394年）。拱形城門上有一塊長方形石塊，上面刻有「寧南」二字。

民國時作為「寶安縣議會」所在地的南頭關帝廟，位於城南門外東側，始建於明萬曆四十年（1612年），也是古城重要的一部分。目前建築為清代中期風格，古城內的居民常來祭祀關帝以保佑風調雨順國泰民安。此外，作為南頭古城中至今保存最為完整且規模最大的古建築信國公文天祥祠，是清嘉慶年間為紀念民族英雄文天祥修建的一座祠堂，現為深圳市重點文物保護單位。

南頭古城見證了深圳的千年歷史，訴說著這座改革之城的前生今世。近年來，不少新興產業入駐南頭古城，各類美食、展覽、非遺文化、特色活動等讓這個千年古城日漸煥發出新的活力。讓人與空間、時間有機交互和碰撞，創造城市與社區的可持續價值。

【本文獲羊城晚報授權轉載】