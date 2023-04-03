名記曝光張繼科500萬借款合同　涉嫌以私密照合謀敲詐前女友景甜

3月末以來，乒乓世界冠軍張繼科涉嫌賣前女友景甜私密影片抵巨額債務一事，在內地網絡不斷發酵。

雖然張繼科方多次發聲明、律師函等否認，並表示會起訴爆料者。但昨晚，作為事件主要揭露者的內地《經濟觀察報》首席記者李微敖，在個人微信公眾號中曝光張繼科借款欠條等證據，並向遭受無妄之災的女星景甜道歉。他表示，「張繼科利用洩露景甜的私密視頻來償還賭債的做法是事實無疑。」



據李微敖發文稱，2020年其在武漢工作時便得知張繼科欠下巨額外債。在武漢的朋友告訴李微敖，張繼科欠武漢S先生很多錢，在S先生向張繼科討債時，張繼科沒有選擇還錢，而是將幾段女星景甜的私密影片發給S先生，藉此讓景甜代還債務。

2019年12月至2020年1月，S先生轉而向景甜索要金錢，開始為2200萬（人民幣，下同），後來將金額減至1700萬。同時，S先生還向景甜方發送了張繼科的欠條、護照等照片，以及景甜的3段私密影片和1張影片截圖。隨後，景甜報警，S先生在2020年2月被捕。

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2020年12月，S先生在法庭上當庭認罪，並向景甜表示歉意。法院一審以敲詐勒索罪判處S先生有期徒刑7年，罰款5萬。

案件中，張繼科以「證人」身份出庭。其證詞中包括，「證明自己（張繼科）與景某在2017 、2018年交往期間曾拍攝過私密視頻及照片」；以及2018年張繼科在東南亞某國結交S先生，2019年張繼科曾給S先生看過上述影片中的一段。但證詞中並未顯示，S先生是如何獲得3段影片和1張影片截圖。

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同時，李微敖在文章中曝光了張繼科向S先生借款500萬的合同，顯示借款週期為25日，25日後月息以1.99%計算。且借款合同上，有張繼科的簽名，以及清晰的指紋。按照這一標準計算，逾期未歸還本金的話，每個月利息就將近10萬元，一年利息將近120萬元，年息將近24%。

以中國央行貸款利率規定，以商貸5年以上為例，2019年基準年利率為4.9%，實際基本會在6%左右。這說明，張繼科借款利率幾乎是銀行實際商貸利率的4倍。

其後，S先生家人起訴張繼科，經過調解，張繼科償還了其中約100萬元。而S先生家人一直認為，張繼科因債務纏身，無力償還。但據李微敖稱，張繼科有勞斯萊斯等多輛豪華汽車。

對於張繼科律師表示將起訴他的消息，李微敖在微博表示，已將這幾年所搜集的錄音、文件等證據一併找出，會迎難而上、積極應對；並對女星景甜誠懇道歉。

記者李微敖。（百度百科）

據李微敖自述及公開信息，他曾就職於《南方週末》、《財經》等知名媒體，目前為《經濟觀察報》首席記者、湖南財政經濟學院做客教授；曾獲亞洲出版協會（SOPA）卓越新聞獎等。2020年初在武漢疫情期間，其曾報道李文亮醫生去世，曝光湖北省長李鴻忠搶奪記者錄音筆等新聞。