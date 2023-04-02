涉以前女友景甜私密照抵巨額賭債　乒乓冠軍張繼科否認：準備起訴

3月30日，有網民爆料內地退役乒乓球運動員、世界冠軍張繼科因身背巨額賭債，將與前女友演員景甜的私密照發給債主，試圖以此抵債。爆料隨即引發軒然大波，相關話題也迅速登上微博熱榜第一，但張繼科公司方發文回應稱「消息不實」。

然而，內地《經濟觀察報》記者李微敖在微博發布消息稱，張繼科傳播女演員視頻事件屬實，還曾引發刑事案件。

目前，相關話題在內地網絡持續發酵，張繼科律師最新表示稱「馬上準備起訴」。



3月30日，內地網民爆料張繼科涉賭債糾紛、損害他人隱私等違法行為。當日張繼科所屬公司發聲明否認，並稱「張繼科無任何債務糾紛，更不存在損害他人隱私以求自保之情況，謠傳內容純屬捏造，目前已委託律師予以取證，並將就重點侵權用戶提起訴訟」。

31日，張繼科方再發律師聲明，表示將對侵權用戶提起訴訟。就在網民以為只是「明星八卦」時，當日，內地《經濟觀察報》首席記者李微敖連發數條消息，將事件從「八卦」變成涉嫌違法的「刑事案件」。

據李微敖爆料，被洩露的是3條女星景甜的私密影片，和1張影片截圖。而張繼科本人也曾承認，給他人看過上述影片。而張繼科所欠債務達500萬元人民幣，經過調解已還約100萬元。且張繼科債主似乎曾向景甜索要金錢，但該人已認罪，目前正在服刑中。

李微敖在爆料中也喊話張繼科，是否可以公開回應其在此刑事案件中扮演著怎樣的角色。張繼科本人昨日（1日）向《新京報》否認欠債和洩露照片傳言。其代理律師今日（2日）也再次表示，「我們接受委託正在調查侵權的事實，馬上準備起訴。」

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2018年3月，張繼科和女星景甜公布戀情，兩人曾見父母、購婚房，一度談婚論嫁。但戀情僅維持約1年，2019年6月景甜發微博宣布分手。此後，景甜在節目上稱，2019年發生了一件私事，是「無法承載的痛」，難以走出家門拍戲，害怕告訴他人這件事。

事件在內地網絡持續發酵，有網民稱，即使是世界冠軍，也應該承擔法律責任。也有網民認為，不論最終結果如何，景甜都是最大受害人。

網民討論▼



「建議報警，這樣才能很快水落石出​」

「任何時候不要拍私密東西。保護自己」

「如果是假的，支持張繼科報警送李微敖進去；如果是真的，支持張繼科自己進去」

「張繼科橫跨體育圈，娛樂圈，法治圈」

「身為國家運動員居然做出來了這種事」

「張繼科真的對女生很不尊重在綜藝裡的細節充分體現」

「這個男人，害得景甜好慘」

「永遠不要相信賭鬼，它們不賭到家破人亡絕對醒悟不了」

