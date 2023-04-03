寧夏2300名師生徒步54公里祭拜英烈　學校：親身經歷是最好的教育

清明降至，4月1日，寧夏固原市2所中學的2300名師生徒步54公里掃墓祭拜先烈。

綜合內媒報道，徒步祭拜活動在1995年發起，已經歷28年。而54公里為來回總路程，學生們安全都有隨行交警、救援隊等保障。



當日，學生們高舉紅色旗幟、身穿校服，戴著統一顏色的帽子，天還未亮就在眾多家長和市民的歡送中踏出校園大門。網傳影片中，學生們排成一組組整齊的隊伍，浩浩蕩蕩地走在山間。

弘文中學王老師介紹，當日有固原二中和弘文中學兩所學校的師生參與，其中弘文中學有2個年級的師生共1500人，和另外800名來自固原二中的師生。

固原第二中學黨委書記表示，徒步前往烈士陵園的活動在1995年發起，至今已堅持28年。最好的教育應是親身經歷，每年在清明節組織師生祭拜先烈，是希望學生們在用腳步丈量54公里路的過程中，體會紅軍長征之艱辛，緬懷先烈、磨練意志，學習愛國主義精神。

據介紹，活動當日，師生們在凌晨5時左右出發，經過5個多小時跋涉，在上午10時抵達距離學校27公里的任山河烈士陵園。隨後學生們參加祭拜儀式，發表感言、敬獻花籃、擦拭瞻仰烈士墓碑等。當日晚8時左右，完成總距54公里的徒步之行，安全回到學校。

王老師表示，徒步幾十公里，對於十幾歲的孩子來說確實是很大的考驗，但大部分山路都比較順暢，雖然有個別孩子出現抽筋等情況，但因為有隨行老師和車輛，安全都有保障。學生家長也稱，非常支持此類祭奠活動，且全程有交警和藍天救援隊等護送幫助，非常安心。

學生們徒步掃墓的影片在網絡熱傳，雖然有部分網民認為這樣的活動「毫無意義，是虐待學生」。但有曾參加過的網民反駁，學校做足了完全措施，即使無法堅持，也有專車送學生回去。還有網民表示，日本孩子可以下雪天赤身鍛煉、夏令營負重徒步，中國孩子能夠堅持，為何要被冷嘲熱諷。

網民熱議▼



「徒步往返54公里！等於香港仔走到深圳羅湖了！欽佩」

「想想當年紅軍萬里長征。這點體驗方能感受革命先烈的付出之萬一。緬懷先烈，向他們致敬！」

「那可不是一般人能走下來啊，即便是走完了也是滿腳血泡。孩子們不會受傷吧？」

「我們小時候都要去烈士公園掃墓」

「緬懷先烈不一定要走54公里，走那麼多路問過孩子們都願意嗎」

「參加的家長沒說不行，參加的學生沒說不行，就一群沒參加的人在說不行」

「怕中國青年開始愛國，怕中國小孩敬佩先烈，還能怕什麼」

「現在的網絡已經不知道什麼叫磨練意志，毅力，決心，耐心…只有浮躁的謾罵，想當然的批評，莫名其妙的怨氣。」

