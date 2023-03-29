寧夏萬畝樹木被煤礦毀水源恐枯死　六旬林場主崩潰跪地求供水

在寧夏銀川種樹抗沙漠化已經20餘年的孫先生，因當地一煤礦毀壞了其林場水源，日前竟崩潰跪地求供水。

孫先生稱，自己與煤礦早有協議，承諾污水處理廠建成後為其供水，後來卻以污水處理不達標拒絕供水。

當地水務公司負責人回應稱，污水處理系達標，但水的鹽分過高不利於澆樹。



2003年，孫先生在寧夏靈武市馬家灘鎮承包了萬畝荒沙灘，植樹治沙。期間，其林場的水源因「雙馬煤礦」開礦被毀壞，雙方之後簽訂協議，煤礦方承諾待污水處理廠建成後會向林場供水，但近10年來未能有效地解決林場缺水問題。

孫先生表示，林場植樹治沙最大的困難是水源不足，無奈近幾年只能種植一些耐旱的灌木，他嘗試過在周邊買水澆樹，「但也是杯水車薪」。在多次推脫後，煤礦方去年終於同意供水，孫先生便將自費100萬（人民幣，下同）將水管埋好。

林場供水管線接入的是雙馬煤礦污水處理廠的外排水管道，原計劃3月27日上午10時許向林場供水。孫先生稱，前一晚激動得一夜未眠，更特意從蘭州將技術人員接到林場，再租了兩部發電機和其他機械設備，十幾個人工人一直在林場等待，結果當日卻未能實現供水。

孫先生稱，自己種樹抗沙漠化21年以來，從沒向國家拿過一分錢，花光了自己多年來的積蓄。因此，他在得知無法供水時瞬間崩潰跪地。他事先備好的沙柳、國槐、石棉木等防風固沙的苗木，如今可能再次因為缺水枯死。

污水處理廠建成後，煤礦方卻稱污水處理不達標，不能供水，鎮政府亦不允許向孫先生的林場供水。當地水務公司負責人回應稱，污水處理達標，但因為水的鹽分過高，因此不利於澆樹。

孫先生介紹，林場水源被毀壞前曾接受檢測，有報告證明水源水質達標，「我這麼多的樹都種活了」。

孫先生透露，水務公司曾表示每處理一個立方的水中鹽分，就要另花7、8元，但他認為雙方早有協議承諾供水，水質不達標應由煤礦方處理，希望對方能按協議正常供水，「你花多少錢那是你們的事情，跟我沒關係」。

另據媒體報道，馬家灘鎮政府一位工作人員稱，靈武市及鎮上有關領導正在上述林場協調處理此事。

值得注意的是，2014年，央視新聞曾以《寧夏神華寧煤雙馬煤礦排污 千畝沙林被毀》為題，報道過孫先生林場水源被破壞一事。