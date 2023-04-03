國足反貪｜體育總局7人工作組進駐足協　4月15日中超新賽季引關注

在中國體育總局副局長、中國足協黨委書記兼副主席杜兆才，以及足協官員王小平、黃松被調查後，體育總局派出7人工作組進駐中國足協，主持相關工作，保證協會正常運轉。

據《北青體育》報道，昨日（2日）上午9時，中國足協在位於北京的辦公地點臨時召開全員大會。

宣布7人工作組由體育總局黨組成員、副局長李穎川擔任組長，現任體科所黨委書記兼所長曹景偉、現任手曲棒壘中心副主任楊旭、籃球中心中國籃協聯合黨委副書記、紀委書記袁永清、中國足協副主席高洪波、孫雯、協會紀委書記閆佔河擔任組員。



值得注意的是，中國足壇在13年前掀起「反貪風暴」期間，曹景偉就曾作為體育總局火線派駐到中國足協的6名掛職中層幹部之一，參與協會具體管理工作。在足協掛職期間，他曾出任協會國家隊管理部部長，並先後出任國家男足、國家女足領隊。他在足球管理工作的經驗，是其重返足協崗位的重要原因之一。

由李穎川帶領的7人工作組將在中國足協完成新一屆換屆大會、產生新的領導班子之後結束使命。

從去年李鐵被帶走開始，「國足反貪」已有9條「大魚」落網。據中央紀委4月1日通報，中國體育總局副局長、中國足協黨委書記兼副主席杜兆才涉嫌嚴重違紀違法，接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。除杜兆才外，還有中國足協原秘書長劉奕、協會原常務副秘書長陳永亮、協會原主席陳戌源等被調查。

至此，中國足協只剩下兩位負責具體業務的副主席高洪波和孫雯，以及紀委書記閆佔河和副秘書長何璽，中國足協領導層正面臨坍塌情況。而4月15日將是新賽季中超聯賽，能否如期舉行，也備受球迷和外界關註。