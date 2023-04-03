中國經濟展望報告預測：第一季GDP增4.1%　Q2增長或達全年最高點

中國銀行研究院今日（3日）發布「中國經濟金融展望報告」，預計中國第一季度經濟增長4.1%左右；全面進入疫後修復期後，消費恢復、基建和製造業投資加快成長、出口增速有望，預計第二季度GDP將增長7.6%，增速較一季度上升3.5個百分點左右，或將為全年高點。



報告指出，2023年一季度，隨著疫情影響明顯消退，穩經濟政策靠前部署，中國經濟持續恢復，生產和需求兩端雙雙改善，就業和物價總體穩定，市場信心和預期顯著好轉。內需回升在一定程度上彌補了外需放緩的壓力，經濟運行總體呈現企穩回升態勢。

樓市企穩但復蘇持續性仍有待觀察

在樓市方面，供需兩端政策繼續協同發力，疊加宏觀經濟復蘇，房地產市場築底企穩態勢顯現。但報告認為，房地產市場復蘇持續性仍有待觀察。居民預期持續改善仍需時間，在「房住不炒」基調下政策鼓勵剛需購房，超額儲蓄向房地產行業釋放的規模有限；另一方面，短期內居民對交付風險仍存擔憂。

廣東惠州：顧客售樓處看房。（視覺中國）

報告建議，延續供需兩端政策支持力度，穩固房地產復蘇基礎。繼續優化因城施策支持居民部門合理購房需求。加大對首套、置換、多子女家庭、高層次人才等購房需求的政策支持。適當取消不合理的限購、限價、限貸措施，而更多地運用市場化的手段。擴大城市保障性租賃住房支持力度，著力解決大城市年輕人及困難群體的住房問題。

第二季度中國經濟將全面進入疫後修復期 貨幣政策收緊可能性不大

考慮到經濟運行整體好轉仍需要時間，政策穩增長的取向不會變化。報告認為，第二季度政策利率較大概率保持不變。一方面，當前宏觀經濟持續恢復，調降利率的必要性下降；另一方面，目前經濟復蘇基礎尚不牢固，通脹率低且還未出現明顯升高跡象，因此貨幣政策收緊可能性不大。

報告建議，當前中國經濟正處於穩步恢復階段，金融政策要繼續發力，助力經濟持續向上。而國外矽谷銀行（SVB）倒閉等風險事件仍在持續發酵，要謹防其通過預期渠道、資本流動渠道等對中國產生負面溢出效應，做好相應政策預案，維護金融穩定。