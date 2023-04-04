內地企業推出「太空殯葬」服務　最少5萬元即可送骨灰上天

「『星葬——中國太空葬』將成為一種全新的葬禮方式，在尊重傳統文化的基礎上，融入現代科技，將逝去的親人安置在太空中，成為永恆的星辰。」這是北京星願航天科技有限公司即將發行的「中國太空葬」和「太空寺廟」等新型葬禮的產品消息。

據《紅星新聞》報道，2022年該公司已進行了第一次發射，已將50人的紀念品通過長征系列火箭上的兩顆衛星送入了太空，尚未正式將骨灰送進太空，今年開始徵集，技術上已可行。



該公司負責人介紹，公司的「星葬」衛星發射已通過中國國防科工局有關部門的嚴格審批，擁有發射許可證。所有能審批發射的衛星都有一個大前提，就是能正常完成通訊或遙感功能。「紀念品或骨灰只佔據很小的空間，鑲嵌在衛星內，不會拋棄到外太空。」

目前該公司有兩種形式的太空葬，分別是電子太空葬和實物太空葬。電子太空葬是將逝者生前照片和影片上傳到衛星留作紀念，費用較低，已有許多用戶參與。實物太空葬則是將照片或遺物裝進標準化金屬桶「太空紀念星盒」，發射後用戶可在公眾號與衛星聯通，進行虛擬祭祀。

據該公司官網顯示，在價格上，實物太空葬根據盒子尺寸不同，定價不一。最低5萬元（人民幣，下同），最高可達30萬元。而記載逝者照片的電子太空葬價格則在1.98萬元起。該公司商品頁顯示，已有336人購買「太空紀念星盒」。

該公司介紹，合約簽訂後，用戶將獲得衛星型號、發射時間等信息，並未購買者發送專屬骨灰盒，骨灰裝入後再交給公司服務人員，由公司將所有骨灰盒裝入定制衛星的「太空靈堂」，讓骨灰與衛星同步發射。

工作人員介紹，2022年曾成功發射過裝載其他紀念品的衛星，由於是第一次發射，為確保安全性和成功率沒有發射骨灰，而是用普通紀念品做初步測試。今年該公司開始接受用戶訂單，計劃將骨灰添加進發射產品中，「最早10月份有望實現骨灰入太空。」

雖然「太空葬」在內地正在發展初始，但在2019年美國SpaceX已通過「獵鷹重型」運載火箭將152人的骨灰送上地球軌道。而美國「Elysium-Star 2」也是一顆專門用作太空殯葬的衛星。

《航空知識》雜誌主編、知名航空博主王亞男表示，太空葬相當於衛星的任務荷載，如果沒有其他科研任務，用於星葬的衛星實際上從技術上更為簡單，只需把荷載帶上後進入軌道，保持在正常軌道高度不掉下來，長期在軌道運行即可，「相當於是一個在特定軌道上運行的太空墓園。」

隨著內地開放商用衛星使用限制，未來商業公司可以使用衛星拓展商業市場，如拓展遙感、測繪、通訊等領域。目前中國太空葬業務較少，且社會接受度仍需要深入調查，「市場多大，這個方向能走多遠、速度多快，都不好預測，還需要經過充分調研。」