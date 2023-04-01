清明節｜北上過關逼爆　港人返鄉祭祖難買高鐵票

4月1日起，廣深港高鐵增開62列跨境高鐵列車，乘客可直接從香港乘搭高鐵，去往內地北京、上海、重慶、廈門等多個城市。有人認為，香港市民為特區政府拍手叫好的同時，也擔心如何應付市民的購票需求。事實證明，這樣的擔心並不多餘。



本文獲《南方網》授權轉載，影片講者為記者李喬新。



隨著香港與內地恢復通關後的首個清明節即將到來，許多因受疫情影響多年無法返回內地的香港市民，都會選擇在這個假期返鄉祭祖。加上四月本身就是香港假期較長、較多的月份，除了清明假期祭祖高峰，還有復活節旅遊高峰，市民北上熱情高漲，前往內地的高鐵票「一票難求」。

3月23日，高鐵香港段重啟跨省長途列車服務，記者在香港西九龍高鐵站發現，僅早上就有過百名市民排隊買票，當天上午約10時，西九龍高鐵站1500張櫃檯購票的即日籌已派完。有市民因在網上買不到票，早上八時半已到達西九龍站，打算為家人購買4月7日到普寧的車票，結果要等到下午四點半才買到票。

據了解，出現香港回內地高鐵票供不應求的情況，主要是恢復通關後客流量的激增與高鐵配套服務未能及時跟上所致。如何解決高鐵購票難的問題，是考驗特區政府對於民生細節的洞察力和解決力的關鍵。筆者認為，解決此類問題，可以從以下幾方面入手：

第一，儘快恢復高鐵運力，視人員出行情況動態調整班次。有資料顯示，廣深港高鐵香港段當初設計運輸能力是每日190個班次，輸送逾10萬人次。但實際上，高鐵班次每日只有60多個，僅及設計運力的三分之一，相關部門應儘快增加班次，有利於更好地發揮高鐵效能。

第二，完善配套措施，增設購票櫃檯，增派人手明晰現場指引方便市民現場購票。

第三，效仿上海、蘇州等城市推出短途高鐵「站票」，讓持票乘客有車就上，無座位也能站立到達目的地。乘客持有車票便可靈活改乘當日往同一地點的任何班次列車，以提高乘客行程的彈性。

據了解，為了緩解市民購票難的情況，相關部門正在抓緊研究方案，港鐵公司與內地鐵路單位已成立專責小組，跟進短途高鐵「地鐵化」的可行性及研究推出高鐵月票等等。除了高鐵外，隨著香港與世界的連接不斷緊密，越來越多的遊客來到香港，土瓜灣、紅磡一度被遊客「塞爆」，甚至出現了旅行團站在路邊吃盒飯的現象。

這些問題不僅關乎香港的城市形象，也是港府治理能力的一道考題，讓城市有溫度，讓市民能安居，香港特區政府能要做的工作還有很多。