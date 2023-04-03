清明節｜命理師指5種人最好待在家　如必須掃墓可這樣防靈體入侵

三月即將結束迎來四月，月初的清明連假許多家庭都有掃墓計畫，但有一些祭祀的眉角可千萬要注意。



旺好運網站刊登「清明祭祖5類人不宜掃墓」文章，社團法人台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙老師列舉5類人不宜掃墓。

1. 孕婦

因墓地多在偏僻之處，地形高低起伏、路面顛簸不平，孕婦行動不便，萬一跌到就不好，加上肚子裡有新生命，不宜太早接觸到靈魂，如真的需要去，建議可在肚子上包裹紅布。

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2. 7歲以下的孩子

7歲以下的小孩較容易受到另個世界的靈魂影響，且活蹦亂跳容易受傷跌到，碰到東西也可能沾染陰氣，如果要去掃墓，大人一定要叮嚀守規矩、並且配戴護身符。

3. 重症者不宜掃墓

重症者、免疫力低下，元神氣虛都可能遭到靈體入侵，所以不宜前往墓地。

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4. 大病初癒者

大病初癒的人體質還是相當虛弱，容易遭到靈體入侵，因此也不適合前往掃墓。

5. 剛結束手術者

手術結束的人因為需要靜養，墓地細菌多，容易引發感染，氣也較虛，不宜前往墓地。

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此外，如果以上狀況無法祭祖，建議可以請親戚向祖先說明。

而在祭拜過程中不舒服，最好要先去廟裡走走、拜拜再回家，如果還是不舒服，就要到廟裡求符淨身，或請法師處理。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：清明節「掃墓不是人人可以去」！命理專家點名5類人：最好乖乖待在家】