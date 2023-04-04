專家：中國2023年內動工建造首艘核動力航空母艦

香港軍事專家推測，內地今年內將會動工建造首艘核動力航空母艦，預計2029年完成。



香港軍事專家梁國樑4日向台灣中央社表示，大連船舶重工集團有限公司先前已完成核動力航艦設計圖，又於2022年底公告了一批為建造航艦所需設備的中標名單，其中包括中國核動力研究設計院的核反應堆子系統。

梁國樑表示，有了航艦設計圖，下一步就要轉化為工程圖紙，但所需時間不長。推測相關造船集團年內會動工建造航艦，而以一般建造週期6年計算，預計2029年完成並交付軍方。

綜觀解放軍海軍目前已經擁有三艘航母，包括使用中的常規動力航艦遼寧艦和山東艦，另有福建艦正在舾裝中；外界估計，福建艦也是使用常規動力，但採用先進的電磁彈射設備，前兩者採用的則是傳統的滑躍式彈射。

據國際一般分析，預判中國方面至少在未來將部署八艘航母，並分別部署在三個艦隊，至於在第五艘航母戰鬥群開始，則將使用核子動力，噸位及排水量將比過去更為巨大。根據央媒此前報道，中國已經掌握核動力航母的關鍵技術，另有軍事評論認為，中國核動力航母或許已經使用現役的核動力航空母艦如美國的「尼米茲」級、「福特」級和法國的「戴高樂」號使用的壓水型反應爐。