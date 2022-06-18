中國第三艘航母下水　內媒分析福建艦為何不採核動力？

中國第三艘航空母艦「福建艦」周五（17日）下水。據了解，福建艦是一艘常規動力航母，至於為何沒有選擇核動力，官媒《環球時報》旗下的「樞密院十號」公眾號發文指，常規動力航母與核動力航母在作戰效能方面並無太大分別，且核動力航母的「缺點和優點一樣突出」。



中國大陸第三艘航空母艦下水命名儀式17日上午在中國船舶集團有限公司江南造船廠舉行。經中共中央軍委批准，將這艘航艦命名為「福建艦」。（央視軍事視頻截圖）

文章稱，航母的動力來源可以分為核動力和常規動力兩大類。目前全球現役航母中採用核動力的只有美國「Nimitz」級、「Gerald R. Ford」級以及法國的「Charles de Gaulle R91」，其他各國航母均為常規動力。

文章介紹，核動力航母的優勢主要是「近乎無限的續航能力」，還可以省下艦用燃料的空間，進而攜帶更多艦載機燃料和武器儲備。美國「Gerald R. Ford」級核動力航母在規劃的50年服役期內不需要更換核燃料，可實現核反應堆和航母同壽命。此外，核反應堆工作時不需要空氣，可以節省上層建築的煙道空間，讓艦島結構更小並有助提升紅外隱身效果。但常規動力航母與核動力航母在作戰效能方面並沒有太大區別。

文章表示，核動力航母的缺點和優點一樣突出。有軍事專家表示，核動力航母存在造價昂貴、建造周期較長、維修難度高、戰時受損補充較為困難等缺點，而核航母的拆解費用也比常規航母高得多。總體而言，從全壽命周期費用看，服役周期在50年以上的核動力航母開銷遠高於常規動力航母。

中國第三艘航空母艦下水命名儀式17日上午在中國船舶集團有限公司江南造船廠舉行。經中共中央軍委批准，將這艘航艦命名為「福建艦」。（人民海軍視頻截圖）

文章還稱，核反應堆本身的高技術門檻就阻擋了它的推廣，而核動力航母的優勢目前也並不明顯。因為核動力航母擁有無限續航能力，不代表航母戰鬥群也具備同等能力，為航母護航的巡洋艦、驅逐艦和護衛艦等都是常規動力，需要頻繁補給。即便是美國航母打擊群也必須依靠全球海軍基地和伴隨的高速補給艦提供後勤保障。因此核動力航母是否適合於其他國家，還值得商榷。

文章最後指，核動力航母的前景更好，未來航母可能裝備的激光武器、電磁軌道炮、電磁彈射等都屬於短時間內需要大量電能供應的裝備，對電能分配要求很高，常規動力系統的總功率難以繼續提升，且無法長期滿功率運轉，不能滿足巨大的電力需求，而核反應堆功率大、持續工作時間長的優勢就非常明顯了。