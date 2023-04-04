深圳各口岸清明復活假期將迎客流高峰　料單日入境或突破70萬人次

深圳邊檢總站邊防檢查處表示，因應本港清明及復活節長假期臨近，預料屆時各個口岸將出現入境客流高峰，並預料入境人數單日高峰或將突破70萬人次。深圳邊檢建議旅客選擇在關口的非䌓忙時間錯峰出行。



深圳邊檢總站表示港，澳居民回鄉祭祖、內地居民到港澳旅遊人次增加，加上入境外國人人數持續攀升，深圳各口岸將迎來客流疊加高峰。總站預料入境人數單日高峰或將突破70萬人次，日均客流60萬人次左右，包括羅湖、福田、深圳灣、蓮塘、廣深港高鐵西九龍站等口岸將持續迎來出入境客流雙向高峰，出入境高峰時段主要集中在上午八時半至十一時半及下午三時至六時半，各口岸人員將持續加強客流監測、動態調配警力、及時加開通道，保障出入境旅客安全、高效、順暢通關。

有關部門提醒入境內地旅客注意以下四點，以便利出行。第一，旅客應及時關注口岸客流變化和通關狀況，合理選擇口岸錯峰出行；第二，旅客出行前，請仔細檢查本人及同行人的出入境證件是否存在污損、殘破等情況，並留意證件及簽證、簽注的有效期及有效次數；第三，旅客出行時應照看好同行老人、小孩，妥善保管個人行李物品，在口岸自覺遵守秩序，文明排隊候檢；第四，旅客在通關過程中如遇困難，可隨時致電國家移民管理局12367服務熱線，或向現場執勤的移民管理人員尋求說明。