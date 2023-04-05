清明連假旅遊　3月訂酒店「入住前1日被取消」　事主驚揭原因嬲爆

撰文：夏洛特
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不少人都會趁連假去旅行，但如果突然得知預訂好的酒店被取消，想必一定會又急又怒吧！台灣有網民早於3月就透過訂房網站預訂好旅館，準備趁清明連假好好玩樂，沒想到放假前1天才收到網站通知指旅館嫌當初預訂價格太低，要取消訂單。而當他再到網站查詢時，發現同一房源價格已經升了一倍，令他氣到無語，懷疑旅館刻意撻訂再抬價賣出。

台灣有網民早於3月就透過訂房網站預訂好旅館，沒想到清明連假前1天才收到網站通知旅館要取消訂單。（FB截圖）

該名台灣網民於上周五（3月31日）在Facebook群組「好想住飯店⭕好康.踩雷不藏私」中發帖訴苦，他於1個月前透過訂房網站以2073台幣（約532港元）在線預訂旅館住宿，打算趁清明連假出遊，結果在連假前1天，他突然收到訂房網站通知，稱「飯店說因為賣出價格太低，要取消訂單」。

樓主稱收到訂房網站通知，指酒店因賣出價格太低，要取消訂單。（示意圖，GettyImages）

樓主氣極，解釋指「我30號就扣款了，還是可以違約」，並狠批「沒有遇過這麼誇張的服務」。最令他氣憤的是，訂房網站上「居然還掛着賣」，而價格是他1個月前訂的兩倍，最新價格為4290台幣（約1102港元），於是發文怒斥「這種惡劣的行徑必須告訴大家。台灣的住宿體驗就是被這些無良且無法可管的旅館給打壞」。

帖文引來網民熱議，有網民懷疑是訂房網站與旅館溝通問題，「要是我，會對訂房網站的說法有所保留」、「版大有直接致電原飯店詢問嗎？確認是飯店還是訂房網站的問題？」。而樓主亦打算致電旅館查詢，「聽聽版友講完，的確應該打去問問，不應該聽一面之詞」，不過暫時未有更新回應。

另外，有網民表示自己也試過，「我之前的是直接被取消，只寄封mail通知」、「無故被取消+1」，還有不少人認為如果屬實，那手法實在「太惡劣了」、「真的很沒道德，都要趁連續假期哄抬價格」。

（Facebook群組「好想住飯店⭕好康.踩雷不藏私」）

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