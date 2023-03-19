周末好去處｜深港城市雙年展完全免費　一文睇清交通和網紅打卡位

舉辦第九屆的深港城市建築雙城雙年展，香港展部分早前已結束，深圳展覽也即將在三月底邁入尾聲，今年深港城市雙年展主場館在粵海金啤坊，展覽呈現當代城市綠色發展外，反思全球氣候變遷外，更因有許多獨特的展品、別具特色的空間設計和粵海金啤坊保留的啤酒廠外觀和設備，而成功在小紅書上吸引許多年輕人關注。



《香港01》特別整理幾個年輕人喜愛的打卡點，展覽將在3月26日結束。



今年（2023年）深港城市建築雙城雙年展（深圳）參展單位來自中國、美國、英國等15個國家，共數百位國際參展人參與，並於前海合作區、南山區、龍崗區、龍華區等展場，今年更新增坪山區、深汕特別合作區設分展場，是歷屆深雙分展場版圖最遼闊的一屆。

深港城市建築雙城雙年展在舉辦展覽之餘，努力活化舊有空間，建構屬於城市的記憶。此次的粵海金啤坊，是由金威啤酒廠改造而成的特色展場，29個大型發酵罐筒倉成為熱門的打卡景點，紅色瞭望塔通過下沉式庭院成為展場入口，啤酒酵母車間改造為多功能「酵母報告廳」。

深港城市建築雙城雙年展（簡稱：深雙）有許多展品吸引年輕人打卡：

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值得關注的是，深港城市建築雙城雙年展有羅湖/香港館，以港人最為熟悉的羅湖橋作為主要造型元素，牆上展廳門牌標識及椅子的設計貫穿了羅湖橋連接着羅湖與香港的寓意。當中更設有香港的特別展區。此外，主場館中亦有香港設計師的作品，探討環境與人、城市如何永續發展等課題。

深港城市建築雙城雙年展裡有香港展館和香港設計師作品：

■ 交通方式

深圳粵海城・金啤坊：搭乘地鐵5號線到布心站B出口，步行約500米，駕車的話導航可

直接設「粵海城停車場負二層」，停車後可順著指引到展會門口。

粵海金啤坊。(網絡圖片)

■ 展覽時間：2022年12月11日至2023年3月26日，逢周一閉館，周二至周四10:00-18:00(17:00停止入場)；周五至周日10:00-21:00(20:00停止入場)；

■ 其他須知：不須預約，完全免費，建議入場前先去展覽入口處拿手冊，可以逛3-4小時，附近就有商場。

第九屆屆深港城市雙年展由南京大學建築與城市規劃學院副院長魯安東先生、中央美術學院建築學院副教授王子耕，以及荷蘭新建築協會（Het Nieuwe Instituut）的館長和藝術總監陳伯康共同擔任本屆總策展人，設置「何以共棲」、「物靈之旅」、「寰宇對話」、「未來聚居」、「共同行動」五大主機板塊，重點關注當代城市的綠色可持續發展、著眼於全球氣候變化背景下的城市應對策略，探索人與自然的和諧共生之道。