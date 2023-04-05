中行落馬董事長劉連舸被爆結過四次婚　更常夜晚叫女下屬「談心」

中國銀行原黨委書記、董事長劉連舸，日前涉嫌嚴重違紀違法被查。他亦就此成為中共二十大之後，首位被查的中管金融企業「一把手」。內媒近日披露指，劉連舸曾結過四次婚，更常常夜晚叫女下屬「談心」。



中國銀行原黨委書記、董事長劉連舸，日前涉嫌嚴重違紀違法被查。（網上圖片）

公開資料顯示，劉連舸1961年5月生於吉林永吉，曾任中國銀行黨委書記、董事長(副部長級)。中央紀委國家監委3月31日通報稱，劉連舸涉嫌嚴重違紀違法，接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

內媒報道指，有多名銀行業內人士表示，劉連舸被查並不出人意料。2月17日，劉連舸突然被免去中國銀行黨委書記職務，坊間就出現各種猜測。而他一個月後又「主動」辭去董事長職務。據了解，劉連舸因此受到極大打擊，時常「掩面而泣」。

劉連舸2018年調任中國銀行前任中國進出口銀行行長，他曾在這間政策性銀行工作了11年。值得注意的是，劉連舸工作期間還經常夜晚叫女性下屬去辦公室談心。在進出口銀行工時，劉連舸曾有一位外語很好的「女朋友」；而在中國銀行工作時，劉連舸完成了自己的第四次婚姻，對象據稱是一位直系親屬的前女友，惟此後仍緋聞不斷。

劉連舸還酷愛滑雪，中國銀行曾簽約谷愛凌為「中國銀行夢之隊」形象代言人。（微博@中國銀行）

此外，作為一名東北人，劉連舸還酷愛滑雪，中國銀行行長劉金曾透露，劉連舸是滑雪業餘選手當中的「專業高手」，並且已經突破了80公里的目標。

為了借助冬奧會宣傳，中國銀行簽約成為北京2022年冬奧會和冬殘奧會官方銀行合作夥伴。2021年8月，中國銀行舉辦「攜手中行凌動綻放」築夢冬奧發布會，宣布簽約自由式滑雪世界冠軍谷愛凌為「中國銀行夢之隊」形象代言人，劉連舸以中行董事長身份向谷愛凌授予「中國銀行全球冰雪推廣大使」稱號。