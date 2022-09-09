搞權色錢色交易發生不正當性關係　富滇銀行原女副行長被雙開

在「落馬」8個月後，富滇銀行股份有限公司原黨委委員、副行長曹豔麗，日前被開除黨籍、公職，涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴。曹豔麗被指徇私情而忘公義，搞權色、錢色交易，與他人發生不正當性關係。



富滇銀行原女副行長曹豔麗。（網上圖片）

曹艷麗出生於1963年6月，貴州習水人，一直在銀行系統工作，先後任職於中國建設銀行昆明市支行、昆明中山城市信用社、昆明城市合作銀行、昆明市商業銀行。

曹艷麗是富滇銀行的「元老級」高管。2008年1月，曹艷麗加入富滇銀行，先後任黨委委員、副行長、工會主席等職務。今年1月，59歲的曹艷麗落馬，據中央紀委國家監委網站1月25日通報，富滇銀行原黨委委員、副行長曹艷麗涉嫌嚴重違紀違法，目前正在接受紀律審查和監察調查。

今年6月底，富滇銀行黨委聚焦曹艷麗典型案件和身邊人身邊事，召開了以案促改警示教育會議，指出要深刻汲取曹艷麗背離初心、信仰缺失，瀆職濫權、任性用權，貪欲膨脹、以權謀私等教訓，堅持問題導向，堅持警示教育，堅持從小抓起，聚焦關鍵環節、關鍵領域，強化監管，抓實以案促改、以案促治。

曹艷麗2008年1月加入富滇銀行，是「元老級」高管。（紅河州銀行業協會微信公眾號）

及至日前，雲南省紀委監委宣布曹艷麗被「雙開」，並通過立案審查調查發現其涉以下多宗罪：

一、黨性原則喪失，宗旨意識全無，偽造、轉移證據，對抗組織審查，參加迷信活動；

二、違規收受禮品禮金，違規出入私人會所，公車私用，違規接受旅遊安排；

三、隱瞞不報個人事項，在組織進行談話、函詢時不如實說明問題；

四、違規獲取董事經費，徇私情而忘公義，搞權色、錢色交易；

五、與他人發生不正當性關係；

六、擅權妄為，違規干預貸款發放，造成富滇銀行巨額資金損失；

七、將公權力當作攫取私利的工具，利用職務便利，為他人在貸款審批發放等方面謀取利益，收受巨額財物。

富滇銀行是雲南省唯一的省屬城市商業銀行。（網易新聞）

公開資料顯示，2007年12月，富滇銀行在原昆明市商業銀行基礎上重組成立，是雲南省唯一的省屬城市商業銀行。截至2021年末，富滇銀行資產規模3174億元人民幣。它也是是全國第一間在境外設立合資銀行的城市商業銀行。

根據2021年度報告，截至報告期末，富滇銀行集團口徑下資本充足率三項指標均較上年末下降；不良率高於同期全國商業銀行平均水平。