福建校園招聘現「KTV公主」一職　校方道歉：企業私設已撤除

正值內地春季招聘，許多企業進駐高校搶人才。

但近日，網傳福建農林大學安溪茶學院的校園招聘會上，竟出現「KTV公主」一職，引發學生憤怒，感覺受到了侮辱。事件引起網民熱議，「四年學習一朝就業KTV？」還有網民質疑，學校在邀請招聘企業時，未對崗位進行審查。



綜合內媒報道，該校一名學生表示，學校要求每個人都去，結果發現竟有企業現場招聘「KTV公主」，感覺自己作為一名高校畢業生，受到了侮辱。

此招聘會在3月30日舉辦，由福建農林大學黨委學工部、大學學生創業中心、安溪茶學院，以及當地人力資源和社會保障局共同舉辦，當日參與招聘的企業很多。

據學校招聘會邀請函顯示，招聘企業需將招聘簡章（包括簡介、崗位、需求專業等）提交學校審核，通過審核後，可提前佈場招聘所需的海報圖冊等。如有違反國家規定、存在虛假欺騙等行為的，主辦方將停止其一切招聘活動，防止學生權益受到侵害。

校方道歉：企業私設已撤除該崗位

事件在網絡引起熱議後，昨日（4日）負責招聘會的老師表示，涉事企業在提交資料審批時並無「KTV公主」一職，招聘現場海報是企業臨時私自帶來。當日老師發現後，馬上讓企業撤銷該崗位，目前涉事企業已道歉。

昨日，校方也發布相關情況說明，表示企業在現場海報中私自增加了未審核的崗位，學校發現後，立即要求企業撤除該崗位信息。並表示，因工作不周，引發網民關注，深表歉意。

據悉，招聘KTV公主的是安溪五洲佳豪酒店管理有限公司。工作人員回應媒體稱，他們沒有去學校招聘「KTV公主」，招聘的是餐飲相關的崗位。當時是拿錯了展架，已與學校溝通過此事。另外，酒店工作人員稱，會在校外招聘「KTV公主」，主要工作職責是倒酒、陪客戶唱歌、喝酒，對於是否會與客戶肢體接觸，他稱「喝多了難免會動手動腳，需要你自己把控。」