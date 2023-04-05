出逃國外兩個月多　西安市糧食局原局長李西安被捕

日前，在中央反腐敗協調小組國際追逃追贓工作辦公室統籌協調下，經陝西省、雲南省兩地紀檢監察機關、公安機關通力合作，外逃人員李西安被緝捕歸案。



李西安，1958年12月出生，陝西省西安市糧食局原局長，涉嫌受賄罪、濫用職權罪，於今年(2023年)2月外逃。辦案機關已依法查封、扣押、凍結其涉案財物。

中央追逃辦負責人表示，李西安出逃不到兩個月即被緝捕歸案，是貫徹落實黨的二十大精神和中央紀委二次全會部署，持續開展「天網行動」和深化糧食購銷領域腐敗問題專項整治的重要成果。負責人表示，再次正告外逃腐敗分子，負隅頑抗終將難逃法網，回國投案才是唯一出路。

陝西省西安市糧食局原局長李西安（前排左二），涉嫌受賄罪遭逮捕。(網絡圖片)

據了解，「天網行動」是指，中央反腐敗協調小組於2015年3月針對外逃腐敗分子開展的重要行動，集中力量抓捕一批腐敗分子，追繳一批涉案資產，勸返一批外逃人員。

最引人關注的是重點追逃的「百名紅通人員」，紅通人員指的是按照「天網」行動統一部署，國際刑警組織中國國家中心局集中公布針對100名涉嫌犯罪的外逃國家工作人員、重要腐敗案件涉案人等人員的紅色通緝令，他們多數逃往美國、加拿大。目前已有61人歸案。

2022年，10月29日在中央反腐敗協調小組國際追逃追贓工作辦公室統籌協調下，經廣東省紀檢監察機關、公安機關與有關國家執法機關密切合作，外逃27年的「紅通人員」屈健玲在境外落網並被遣返回國，當時亦引發輿論熱議。