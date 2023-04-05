北大學者王緝思：中國已不對改善中美關係抱任何期望
中國著名學者王緝思表示，美國民主黨和共和黨之間的共識是，用攻擊中國來團結美國，美國國會和行政部門對華立場也一致。同樣的，中國也因為美國這個外在威脅而團結起來。
王緝思說，中美關係惡化的癥結在於各自的國內政治問題，再多的對話都難推動兩國關係改善，中國也已不對改善中美關係抱任何期望。
王緝思是北京大學國際戰略研究院創始院長。他星期一（4月3日）在新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際研究院的講座上，回應與會者提問時表達上述看法。
他說，中國國內的普遍看法是，中美關係處不好是因為中國崛起、美國衰退，中國遲早會在大國競賽中勝出，因此無需再韜光養晦，但他不十分認同這個觀點。
回看冷戰時期，王緝思分析指出，上世紀70年代初，蘇聯和美國國力也是一升一降，但兩國關係卻獲改善。以此推論，中美關係不必然因為國力一升一降而惡化，癥結其實在於各自的國內政治問題。
他說，中國對國內安全的關注大於外部安全，但美國卻試圖在新疆、西藏、香港、台灣問題上干預中國內政。他個人判斷，台灣總統蔡英文過境洛杉磯時，如果與美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）會面，北京必有強烈反應。
王緝思說，美國民主黨和共和黨之間的共識是，用攻擊中國來團結美國，美國國會和行政部門對華立場也一致。同樣的，中國也因為美國這個外在威脅而團結起來。
「他們譴責中國，有他們的政治正確性，我們譴責美國也有我們的政治正確定性。」
王緝思說，美國對華政策幾十年來的立足點，始終是要改變中國，讓中國變得「少點共產主義、多點資本主義」。美國以為可以從中國內部推動改變，當更多中國青年學子到國外留學，中國經濟發展起來，中國就會改變。
「美國人現在明白了，特別是中共十九大、二十大之後，中國還在上升中，但中共的權力基礎同樣獲得鞏固。中國的改變不符合美國人的預期。」
同樣的，王緝思說，中國也一度以為美國前總統特朗普只對金錢感興趣，只要犧牲一點利益滿足對方，中美關係就會好轉，這是對美國缺乏全面瞭解的結論。事實並非如此，美國不僅看重經濟利益，它也有意識形態和價值體系，希望國家團結，解決種族之間的問題等。
王緝思：改善中美關係中國已不抱期望
因為國內政治的關係，中美雙方要改變彼此的態度都很困難。王緝思悲觀認為，再多對話也難推動中美關係改善。他也表示很有把握地說，中國已不對改善中美關係抱任何期望。
「我和一些決策者談過，他們說，對那些試圖遏制中國的國家，我們要怎麼改善關係？」
74歲的王緝思曾先後擔任中國社會科學院美國研究所所長、北京大學國際關係學院院長等職，也曾在2008年到2016年兼任中國外交部外交政策諮詢委員會委員，以及在多所美國知名大學擔任過訪問學者或訪問教授。他的談話和觀點，被視為是瞭解中國政策的視窗。
中國的外交作風又與中國的總體國家安全觀息息相關。
在中共二十大報告中，「國家安全」被置於顯要位置，作為「推進國家安全體系和能力現代化，堅決維護國家安全和社會穩定」章節獨立撰寫。
中國總體國家安全觀已擴大到「16種安全」，包括：政治、國土、軍事、經濟、文化、社會、科技、網路、生態、資源、核、海外利益、太空、深海、極地、生物，涉及多種領域。
王緝思在演講中說，中共領導人讓「國家安全」成了治理中國的關鍵範式，中共之所以把重點放在維護國家安全，是受內部和外部威脅的看法所致。此外，這還可作為「對沖合法性風險的策略」，並確保當國家從發展優先模式轉移時，中共在國內繼續獲得支持。
中國面臨的外部威脅，包括西方陣營如美英澳三邊安全夥伴關係（AUKUS）等對中國的圍堵，以及美國對華技術遏制。
王緝思說，中共二十大之後，總體國家安全觀成了決策的指導原則，是用來回應新威脅的「強大意識形態武器」。中共認為目前正面臨極大威脅，維持國家安全的能力仍不足，因此提出要「居安思危，未雨綢繆」。與此同時，中共也更警惕國內和國際威脅的聯動。
中共總書記習近平在中國全國兩會期間於3月6日參加全國政協聯組會時，就罕見地點名批評「以美國為首的西方國家對我實施了全方位的遏制、圍堵、打壓，給我國發展帶來前所未有的嚴峻挑戰」。
王緝思說，習近平這番談話可以有各種解讀。他個人認為，中國領導人的言下之意是，「美國的遏制導致中國國內遇到一些問題。不是所有問題，但大部分問題都與美國相關。」
王緝思評估，「安全壓倒一切」將繼續形塑中國應對國內外事務的作風，這個觀念將加速執行並在習近平任期之後繼續沿用。
本文獲《聯合早報》授權轉載。